В Одесской области все же не будут открывать пляжи

В Одесской области пока не планируют открывать пляжи. Взвесив все риски, в ГСЧС пришли к выводу, что это слишком опасно и купаться нельзя.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Мартыненко. Также в ГСЧС опровергли информацию об открытии городских пляжей в Одессе, которая была опубликована мэрией ранее.

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Пляжи в Одесской области не откроют

В Одесской области не откроют пляжи из-за большого количества взрывоопасных предметов в акватории и вероятной угрозы с моря.

Сейчас очень много взрывоопасных предметов, которые могут приплести к нам на берег, так же есть опасность угрозы с моря и для того, чтобы обезопасить людей – пляжи открываться не будут.

– сказала Марина Мартыненко.

Купаться опасно в любых водоемах

Каждый год в Одесской области открывались места отдыха. Там были спасатели, проверяли дно и воду на наличие опасностей. В этом сезоне подобные процедуры провести не могут. Теперь в Одесской области нет ни одного пляжа, который был бы официальным.

Все пруды, реки и лиманы – ни один не проверен, каждый водоем сейчас опасен. Просто прийти туда отдыхать не запрещено, ГСЧС этого не запрещает, но заходить в воду уже опасно,

– объяснила она.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе хотят открыть некоторые пляжи и разрабатывается проект создания безопасных участков, где будут установлены специальные защитные сетки. Мартыненко сообщила, что вопрос о возможных сетках и других мерах безопасности действительно поднимался, но решения не нашли.

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