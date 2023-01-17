Сплошная военная база: можно ли невоенным путем вернуть Крым

Украина продолжает деоккупировать свои территории, которые Россия захватила силой в 2014 и 2022 годах. В частности, очень актуален вопрос путей деоккупации полуострова Крым.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в стриме 24 канала заявил, что невоенным путем освободить полуостров невозможно. Он отмечает, что Россия превратила Крым в огромную военную базу.

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Невоенный путь деоккупации Крыма

Собеседник выразил сомнение, что полуостр можно будет освободить, просто перерезав для России пути логистического снабжения. Кроме того, после оккупации туда приехало очень много семей российских военных и работников ФСБ.

А еще и коллаборанты, перешедшие на сторону России. Они прекрасно понимают, что когда мы туда зайдем, они будут отвечать по закону,

– объясняет Борис Тизенгаузен.

Стрим с Борисом Тизенгаузеном – смотрите видео

Настроения людей в Крыму

Политтехнолог также рассказал о своем знакомом из Крыма, который со своей проукраинской позицией остался жить на полуострове даже после его оккупации и начала полномасштабной войны.

"Недавно я ему написал, а он рассказал, что уже не живет в Крыму, а уехал в Европу. Не только он, многие, скажем так, сочувствующие Украине крымчан сбежали из Крыма. В том числе и те, кто думал, что они там навсегда", – рассказывает Тизенгаузен.

По его словам, было уже несколько волн массового побега из Крыма. Первая такова была после взрывов на самом полуострове. Но самая большая – после взрыва на крымском мосту.

Третья волна – на фоне слухов о мобилизации. Во-первых, после первой объявленной мобилизации, а во-вторых после слухов о второй волне мобилизации,

– отметил политтехнолог.

Он пояснил, что в случае мобилизации сбежать из Крыма можно только через крымский мост. А там крымчанам сразу вручат повестку. Поэтому, пока есть возможность, они пытаются бежать в другие страны.

Оккупация Крыма