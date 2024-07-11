Почему не получится подключить роутер к любому павербанку и что именно вам нужно
В условиях частых отключений электроэнергии в Украине, актуальным становится вопрос обеспечения бесперебойного доступа к Интернету. Одним из возможных решений является использование роутера вместе с павербанком, однако не каждый павербанк подойдет для роутера. Существует ряд характеристик на которые вам нужно обратить внимание перед покупкой этой техники.
Можно ли подключить роутер к любому павербанку?
Теоретически, подключить роутер к павербанку возможно. Большинство современных роутеров имеют адаптеры питания, которые выдают напряжение 5V или 12V. Многие повербанки имеют USB-порты с таким же напряжением. Однако, 24 Канал предупреждает, о ряде нюансов, которые следует учесть, чтобы все работало как положено.
Это будет полезно Готовимся к блэкаутам: как рассчитать потребление устройств в доме для зарядной станции
На практике в большинстве случаев от обычного павербанка роутер просто не заработает. Чтобы этого не случилось, нужно проверить приведенные ниже характеристики.
- Мощность роутера: Разные роутеры имеют разную мощность потребления. Вам понадобится павербанк с достаточной мощностью, чтобы обеспечить работу вашего роутера. Обычно это 5 В, 9 В, или 12 В.
- Емкость павербанка: Чем больше емкость павербанка, тем дольше он сможет питать ваш роутер. Рекомендуем выбирать павербанк с емкостью не менее 10 000 мАч для одного роутера и более, если вам нужно запитать еще и абонентский терминал GPON.
- Тип кабеля: Вам также понадобится специальный DC – USB-кабель с соответствующими разъемами для подключения роутера к павербанку. Нужно убедиться, что ваш роутер имеет соответствующий разъем, а кабель, который вы заказываете, вам подходит.
Как подключить роутер к павербанку
- Убедитесь, что ваш павербанк имеет достаточную мощность и емкость для питания вашего роутера.
- Выберите USB-кабель с соответствующими разъемами.
- Подключите один конец кабеля к порту питания роутера, а второй конец – к USB-порту павербанка.
- Включите роутер и павербанк.
На это нужно обратить внимание:
- Не используйте поврежденные или некачественные кабели.
- Не перегружайте павербанк.
- Не оставляйте роутер подключенным к павербанку на длительное время, если он не используется.
- После включения электричества не забудьте подключить роутер обратно в розетку, а павербанк зарядить, если это нужно.
К теме Как выбрать повербанк для роутера: советы и подсказки
Подключить роутер к павербанку вполне возможно, но перед этим следует учесть ряд факторов, таких как мощность роутера, емкость павербанка, и наличие специального кабеля. Такая комбинация позволит вам получить автономный интернет в вашем доме, которому не страшны отключения электричества.