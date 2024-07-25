Есть исключения: мобилизуют ли мужчину, если мать или отец имеет инвалидность III группы

Третья группа инвалидности у родственника не является основанием для отсрочки от мобилизации. Однако законом определены несколько исключений.

Закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024, внес изменения в процесс призыва. Кто из военнообязанных имеет право на отсрочку – объясняет 24 Канал.

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Кто может получить отсрочку от мобилизации

Некоторые мужчины, которые имеют жену, мать или отца с инвалидностью III группы, все же могут получить отсрочку от мобилизации.

Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов,

– говорится в объяснении Минобороны.

Во время военного положения военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме. Также нужен документ, удостоверяющий личность.

К слову, ранее Минобороны добавило отметку "Данные уточнены вовремя" в приложение Резерв+. Ее получил каждый, кто выполнил требование закона до 16 июля.