Закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, вніс зміни до процесу призову. Хто з військовозобов'язаних має право на відстрочку – пояснює 24 Канал.

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Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Деякі чоловіки, які мають дружину, мати або батька з інвалідністю III групи, все ж можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів,

– йдеться в поясненні Міноборони.

Важливо! Під час воєнного стану військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі. Також потрібен документ, що посвідчує особу.

До слова, раніше Міноборони додало позначку "Дані уточнено вчасно" у застосунок Резерв+. Її отримав кожен, хто виконав вимогу закону до 16 липня.