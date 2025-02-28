Стоит понимать, что КАБ имеет двойную навигационную систему. Как объяснил 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, первая является инертной, она "раскручивается" с определенным отклонением.

Читайте также Уже не впервые успешно сбили: что известно о КАБах, которые приносят страшные разрушения

Действительно ли есть противодействие КАБам

Первая система довольно неточная, поэтому для ее корректировки создали вторую. Речь идет о системе спутниковой навигации. В ней используют GPS и другие системы навигации, которые корректируют курс КАБа.

Можно ли средствами РЭБ его отклонить? Можно. Но вопрос в том, насколько большой будет погрешность, потому что инертная система наведения все равно остается,

– рассказал военный эксперт.

Она может попасть в цель без использования GPS. Также надо понять, что в авиабомбе есть специальная антенна с защитой от РЭБ и от 4 до 12 каналов. Это означает, что сфера разделена на 4 или на 12 частей. Если в какой-то из них появляется помеха – КАБ перестает использовать один из этих каналов.

Если у него останется хотя бы один не заглушенный канал, то антенна продолжит работать. Так что отклонить КАБ можно, но достаточно сложно. Нужна профессиональная система стоимостью несколько миллионов долларов, которая сможет это сделать хотя бы частично,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Но стоит помнить, что россияне, обычно, сбрасывают не один КАБ, а несколько. Даже, если будет стоять РЭБ, хотя бы одна авиабомба все-таки может попасть в цель. Поэтому, к сожалению, радиоэлектронная борьба не является гарантией для противодействия КАБу.

"Однозначным ответом на проблематику с КАБами будет сбивание самолетов, которые их переносят. Или уничтожение этих судов еще на аэродромах", – отметил Павел Нарожный.

Поэтому РЭБ – действенный механизм, но не является окончательным решением проблемы.