Варто розуміти, що КАБ має подвійну навігаційну систему. Як пояснив 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, перша є інертною, вона "розкручується" з певним відхиленням.

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Чи справді є протидія КАБам

Перша система є доволі неточною, тому для її коригування створили другу. Мовиться про систему супутникової навігації. У ній використовують GPS та інші системи навігації, які коригують курс КАБа.

Чи можна засобами РЕБ його відхилити? Можна. Але питання в тому, наскільки великою буде похибка, бо інертна система наведення все одно залишається,

– розповів військовий експерт.

Вона може влучити у ціль без використання GPS. Також треба зрозуміти, що в авіабомбі є спеціальна антена із захистом від РЕБ і від 4 до 12 каналів. Це означає, що сфера поділена на 4 або на 12 частин. Якщо в якійсь з них з'являється перешкода – КАБ перестає використовувати один з цих каналів.

Якщо в нього залишиться хоча б один не заглушений канал, то антена продовжить працювати. Тож відхилити КАБ можна, але досить складно. Потрібна професійна система вартістю декілька мільйонів доларів, яка зможе це зробити хоча б частково,

– підкреслив Павло Нарожний.

Але варто пам'ятати, що росіяни, зазвичай, скидають не один КАБ, а декілька. Навіть, якщо стоятиме РЕБ, хоча б одна авіабомба все-таки може влучити в ціль. Тому, на жаль, радіоелектронна боротьба не є гарантією для протидії КАБу.

"Однозначною відповіддю на проблематику з КАБами буде збиття літаків, які їх переносять. Або знищення цих суден ще на аеродромах", – наголосив Павло Нарожний.

Тому РЕБ – дієвий механізм, але не є остаточним розв'язанням проблеми.