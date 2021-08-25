Можно ли считать Путина убийцей: Кучма посоветовал не спрашивать об этом у Зеленского

Леонид Кучма высказался о том, можно ли назвать Владимира Путина убийцей. Ранее на этот вопрос утвердительно ответил американский президент Джо Байден.

Называть кого-то так можно только в лицо, считает второй украинский президент. Мол, если разбрасываться громкими словами, это делает их менее ценными.

Представить не мог, – Кучма назвал свои самые большие ошибки во времена президентства

Он отметил, что Байден пригласил главу Кремля на встречу почти сразу после того, как назвал его убийцей. При этом, разговаривал с ним приветливо и пожимал руки.

Еще в марте в одном из интервью на американском телевидении Байдена спросили, считает ли он российского президента убийцей. Тот ответил утвердительно.

Это спровоцировало своеобразный флешмоб среди политиков из разных стран. Американского главу государства поддержал, в частности, литовский президент Гитанас Науседа.

На эту тему также высказывались, например, глава украинского правительства Денис Шмыгаль и "слуга народа" Жан Беленюк, а также бывший глава МВД Арсен Аваков.

Почему не стоит спрашивать об этом Зеленского

Зато у украинского президента такой возможности не будет. Именно поэтому Леонид Кучма советует вообще не ставить этот вопрос Владимиру Зеленскому или любому из его окружения.

Не провоцируйте тех, кому еще придется вести переговоры с Путиным. А вести их придется. И цена эффектного оскорбления будет реальной,

– предостерег политик.

И предупредил, что заплатит эту цену совсем не тот, кто сделал громкое заявление. А кто-то из украинских защитников, который попадет под обстрел на фронте в тот же день. Мол, на передовой уже давно говорят, что "в Москве обиделись – на Донбассе стреляют".