Адвокат Роман Симутин объяснил, есть ли такие действия военных законными, а также рассказал, имеют ли право военнообязанные снимать на камеру процесс вручения повестки. По его словам, такие видео могут служить доказательством в суде, сообщает 24 Канал.

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Съемка на камеру процесса вручения повестки

Представители ТЦК при вручении повесток заявляют, что гражданам запрещено фиксировать этот процесс на камеру. Однако адвокат подчеркнул, что в действующем законодательстве нет никакой нормы, подтверждающей такой запрет. Симутин призывает военнообязанных доставать смартфоны и фиксировать вручение повестки на камеру. Он пояснил, что эти кадры потенциально позволят оспорить законность призыва в случае нарушения закона.

Доставайте телефон и включайте видео. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и формально разрешение снимать, должны спрашивать вас,

– заявил адвокат.

Кроме того, в суд представители ТЦК могут передать обрезанные кадры, поэтому военнообязанным следует самостоятельно снимать видео. Такого же мнения и правозащитница Вера Тарасенко. Она подчеркнула, что вручение повестки можно фиксировать на камеру, ведь это может защитить военнообязанного в случае нарушения его прав.

В Харькове усилят мобилизацию

Заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации заявил, что в области усилят мобилизацию. Как пояснил Семенуха, подобные действия связаны с целью выполнения планов от государства.

"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", – заявил он.