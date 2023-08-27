Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи є такі дії військових законними, а також розповів, чи мають право військовозобов'язані знімати на камеру процес вручення повістки. За його словами, такі відео можуть слугувати доказом у суді, передає 24 Канал.

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Зйомка на камеру процесу вручення повістки

Представники ТЦК під час вручення повісток заявляють, що громадянам заборонено фіксувати на камеру цей процес. Проте адвокат наголосив, що в чинному законодавстві немає жодної норми, яка б підтверджувала таку заборону. Натомість Сімутін закликає військовозобов'язаних діставати смартфони й фіксувати вручення повістки на камеру. Він пояснив, що ці кадри потенційно дозволять оскаржити законність призову в разі порушення закону.

Діставайте телефон і включайте відеозапис. Відразу чекайте заперечень, що їх не можна знімати, вони військові тощо. Але забавність ситуації в тому, що це вони не мають права здійснювати відеозйомку, тому що діють у спосіб, що не передбачений законом, і формально дозвіл знімати, повинні питати вас,

– заявив адвокат.

Крім того, до суду представники ТЦК можуть передати обрізані кадри, тому військовозобов'язаним варто самостійно також знімати відео. Такої ж думки й правозахисниця Віра Тарасенко. Вона наголосила, що вручення повістки можна фіксувати на камеру, адже це може захистити військовозобов'язаного у разі порушення його прав.

У Харкові посилять мобілізацію

Заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації заявив, що в області посилять мобілізацію. Як пояснив Семенуха, такі дії пов'язані з метою виконання планів від держави.

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", – заявив він.