Боец ВСУ Евгений Карась призвал украинцев готовиться к войне, чтобы она закончилась раньше. По его мнению, иначе нашему государству придется снова учиться на ходу, а это может затянуть конфликт.

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От чего зависит усиление мобилизации

По словам военнослужащего, о сроках российско-украинской войны можно будет говорить осенью, когда завершится одна из фаз контрнаступления ВСУ на Юге. После этого станет ясно, есть ли основания для усиления мобилизации.

Как пояснил Карась, война может затянуться, если наши защитники будут медленно территориально продвигаться и россияне будут и дальше держать линию обороны, а на фоне этого будут идти очень интенсивные бои. Боец также предположил, что Крымскому мосту осталось недолго.

Я думаю, что о темпах можно будет судить осенью, когда мы увидим, как завершится, скажем, одна из фаз этого движения на Юг. Как на это отреагирует противник, какой будет атмосфера в Крыму без Крымского моста, без сухопутного сообщения,

– сказал он.

Какая ситуация с добровольцами

Карась заявил, что многие люди хотят служить в ВСУ, однако они напуганы картинкой и считают, что "там все страшно и тяжело, а правды никто не говорит". Боец заверил, что реальная картина на поле боя отличается от того, что пишут в соцсетях. Это касается и потерь, которые часто оказываются гораздо меньше, чем о них говорят в интернете.

Военнослужащий считает информацию о потерях абсолютно лишней, потому что Силы обороны все равно будут бороться с врагом.

Но за счет этой информации некоторые не хотят служить, потому что им страшно. Они надеются пойти туда, где, например, будут условия, позволяющие отвечать тому, на что ты подписался, чем ты хочешь заниматься, и таких подразделений уже больше,

– отметил Карась.

По его словам, людей мотивируют такие подразделения тем, что у них есть устойчивая структура, нормальная организация работы и планирование. Карась добавил, что сейчас есть немало добровольцев, которые готовы воевать за Украину.

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