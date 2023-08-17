Информационную кампанию под названием "Обновляй данные в ТЦК" представила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она сказала, что этот вопрос исследовали, чтобы понять, почему люди, которые обязаны прийти и обновить свои данные в ТЦК, этого не делают.

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В Украине презентовали кампанию "Обновляй данные в ТЦК"

"Мы выяснили, что ключевая проблема – это страх", – сказала Анна Маляр.

Минобороны запустило кампанию "Обновляй данные в ТЦК" / Фото из телеграма Анны Маляр

Основная идея кампании состоит в том, чтобы признавать собственные страхи. В рамках кампании будут распространены информационные материалы, в которых известные украинские военные признаются, что они тоже боятся, но преодолевают свои страхи.

Кампания "Обновляй данные в ТЦК" состоит из четырех видеороликов, проводящих параллели с детскими страхами.

Минобороны опубликовало мотивационный ролик по обновлению данных в ТЦК: смотрите видео

"В каждом из них герой-подросток наконец-то побеждает свой конкретный детский страх. Впоследствии он взрослеет и уже с легкостью преодолевает вызовы, когда становится в ряды войска. Он – Воин. Он – Герой. Он – Победитель. Ведь бояться – это нормально: и неважно, ты мальчик и стоишь перед дверью темного подвала, или ты боец и готовишься к штурму здания, где засел враг", – отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ролик по обновлению данных в ТЦК: смотрите видео

На каких площадках будут транслировать мотивационные ролики

Кампания реализована в тесном взаимодействии с ответственным украинским бизнесом. Креативным агентством IAMIDEA и Игорем Финашкиным, продакшном NO STARS и Иваном Крутоусом.

Договоренности о размещении материалов на волонтерской и благотворительной основе обеспечивает dentsu Ukraine и Александр Гороховский.

Информационные материалы будут транслироваться в телемарафоне "Единые новости" и на других телеканалах, на радио, в кинотеатрах (Multiplex, "Планета Кино", "Оскар" и других), на площадках цифровой наружной рекламы, в поездах Укрзализныци, в виде баннеров на партнерских сайтах в интернете, на страницах в соцсетях Минобороны и ВСУ и других площадках, с которыми ведутся переговоры.