Маляр подчеркнула, что важно построить хорошие отношения между ТЦК и украинцами. Власти пытаются делать шаги по восстановлению доверия.
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Украинцы должны обновить данные в ТЦК
Во время презентации кампании под названием "Обновляй данные в ТЦК" заместительница министра обороны Украины Анна Маляр призвала граждан просто прийти и обновить свои данные. Она добавила, что украинцам ничего не угрожает в таком случае.
Это совсем не означает, что человек будет после этого мобилизован или его "возьмут на карандаш", потому что он уже туда пришел,
– заверила Маляр.
Она подчеркнула, что по закону обновить данные должен каждый гражданин, стоящий на учете. У каждого украинца есть обязанности и он должен понимать, что в стране война.
Обновление данных облегчит работу ТЦК, а также снизит коррупционные риски. Маляр предупредила украинцев, что не все мобилизованные выполняют боевые задачи. Они могут работать и в других областях. Однако речь идет только об обновлении данных.
Маляр в конце добавила, что важно восстановить доверие между гражданами и ТЦК. Сейчас власть делает шаги.
Очистка в системе ТЦК
- Недавно Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Решение было принято еще на заседании СНБО 11 августа.
- Зеленский заявил, что все уволенные военкомы, нарушившие закон, понесут наказание. Если же уволенный военком не был замечен в криминале, то он может сохранить должность, отправившись на фронт.
- Место глав ТЦК займут ветераны, потерявшие здоровье на войне. Президент считает, что люди смогут доверять таким людям. Кроме того, перед назначением их проверят.
- Также Зеленский анонсировал отдельное заседание СНБО по ВВК. Он заявил, что в настоящее время система работает недостойно.