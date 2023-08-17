24 Канал решил разобраться о чем пост, почему не все его поняли и как неправильная трактовка подобных месседжей только вредит украинцам.

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"Расскажи мне, как ты устал в офисе": постер Superhumans

На опубликованном фото 24-летний украинский военный Денис Кривенко. До войны он работал на заводе в родном Кропивницком, после вручения повестки мобилизовался в ряды ВСУ и отправился на Восток в составе 57-й штурмовой бригады сухопутных войск. Во время боя под Бахмутом он потерял обе ноги и руку.

Денис получил 3 протеза и проходит болезненную, длительную и тяжелую реабилитацию в Superhumans (клиника во Львове).

Но Дениса не жалей. Он сильнее и круче, чем большинство из нас, так называемых "здоровых" людей. Он установил специально спроектированное мотор-колесо к инвалидной коляске и ездит на перегонки по больнице. Каждый день он придумывает новые забавные способы применения протезов, например, вкладывать в него электронную сигарету или наклонять лоб над искусственной ногой, когда устал слушать скучные разговоры,

– говорится в публикации.

Собственно, акцент в публикации был именно на клинике Superhumans, на том, как важно, чтобы сфера протезирования получала достаточно финансирования. Пост написан на английском языке, чтобы иностранная аудитория видела, что украинские военные – герои, жертвующие своей жизнью, здоровьем, благополучием ради того, чтобы Украина была независимой, не жила под российским гнетом и оккупацией. Правда, поняли это далеко не все.

Некоторые увидели обесценивание: как реагируют украинцы

Так, Вадим Келлер – ресторанный критик, владелец ивент-агентства Keller PR&Event, написал, что "благодарен герою", но в публикации увидел манипуляцию.

Другие пользователи отмечали, что они "и так чувствуют вину уцелевшего" и платят налоги, а потому тоже считают подобные посты – манипуляционными.

В то же время в комментариях все же подчеркивают, что никаких сравнений гражданской жизни с военной быть не может. И да, налоги, экономика – все это важно, но на самом деле страну все еще держат именно военные ценой собственных жизней.

Так устали ли украинцы от войны

Без сомнения, больше года войны истощили украинцев, психологическое состояние многих из нас "на грани". Мы устали ощущать страх, оповещение о ракетной угрозе раздается чуть ли не каждый день, а то и по 6 раз в день. От страха за собственную жизнь до волнений за родных. Экономические сложности, которые спровоцировала война, недостаток сна, печаль и непонимание что будет дальше – все это не может никак не влиять на нас. Однако, такая же это усталость, как усталость военных?

Богдан Кротевич, "Тавр" – начальник штаба, первый заместитель командира полка специального назначения "Азов" тоже прокомментировал сообщение.

Вы чувствуете вину, потому что вы хотите, чтобы вас жалели. Но ваше эго не может позволить вам это признать, поэтому вы обвиняете пост в манипуляции. Но единственное, что вам нужно было сделать, – не писать комментарии, как вам тяжело и как вы устали. Потому что где-то сидит боец, который действительно устал, и таким образом вы демотивируете его. Демотивация бойцов в военное положение во время войны и когда существование страны под угрозой – это диверсия против войск. Вероятно, вы не думаете, что оно так происходит, но это так,

– отметил Кротевич.

У себя в телеграме "Тавр" расписал больше о том, почему усталость гражданских и военных – разная, и что проявление этой усталости – тоже разное. В частности, он замечает, что в то время, как "ты устал от постоянных воздушных тревог, а ты устала от комендантского часа и проверок на блокпостах, по другую сторону ты устал терять друзей, лучших граждан своей страны. Ты устала от того, что коммерсы делают в*ратые турникеты, от которых погибают твои бойцы. Ты устал множество раз быть раненым и все равно идти на войну".

От редакции. Мы благодарны каждому военному, вставшему на защиту украинского народа. Наша государственность, воля и жизнь – результат их выбора и смелости. Уставать нормально, испытывать разные эмоции – нормально, но никакие налоги, донаты не могут сравниваться с вкладом военных. И да, наши защитники получают заработную плату, а потому, как и офисные работники, платят военный налог. Но ничто не может сравниться с человеческой жизнью. Жить нормально, не нормально оправдывать всё донатами.