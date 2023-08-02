Об этом свидетельствуют данные протезных фирм, врачей и ранее не разглашавшихся благотворительных организаций. Реальная цифра может быть выше, поскольку для регистрации пациентов требуется определенное время. Некоторым ампутируют конечности только спустя несколько недель или месяцев после ранения.

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Согласно данным благотворительной организации Houp Foundation, из-за войны серьезных ранений получили 200 тысяч человек, а ампутации нуждаются около 10%.

Для сравнения, около 67 тысяч немцев и 41 тысяча британцев потеряли конечности во время Первой мировой войны, когда эта процедура часто была единственной возможностью предотвратить смерть. Меньше 2 тысяч американских ветеранов вторжения в Афганистан и Ирак пережили ампутации,

– говорится в статье.

Эти цифры отражают то, что Россия ведет войну, активно применяя мины и артиллерию, ракеты и беспилотники, нанося удары как по военным, так и по мирным жителям.

Протезирование – дорогостоящее

Отмечается, что стоимость современных протезов может достигать 50 тысяч евро, в то время как украинские военные получают в случае ранения около 20 тысяч евро.

В феврале 19-летняя украинская военная Руслана Данилкина попала под обстрел у линии фронта в районе Запорожья на юго-востоке Украины. Осколками ей оторвало левую ногу выше колена. Она сжимала оторванную бедренную кость и смотрела, как медики кладут ее оторванную ногу в машину, прежде чем отвезти девушку в больницу.

Я держала кость в руках... там и тогда я поняла, что это конец, что моя жизнь уже никогда не будет такой, как раньше,

– сказала Данилкина.

Девушка перенесла 5 операций, прежде чем получила искусственную ногу от Ottobock с помощью базирующегося во Львове благотворительного фонда Superhumans. Впоследствии она получила более совершенную ногу под названием Genium X3, разработанную Ottobock совместно с американскими военными. Новый протез позволяет легко подниматься по лестнице или даже ходить задом вперед.



Военная Руслана Данилкин потеряла ногу на войне / Фото The Wall Street Journal

Проблемы, с которыми сталкиваются военные

Изготовление достаточного количества протезов, некоторые из которых стоят более 50 тысяч евро – не главная проблема. Значительно более проблематично найти персонал по уходу за теми, кому ампутировали конечность. Каждому из них требуется индивидуальный протез. Киев платит до 20 тысяч евро на одного пострадавшего военного. Но гражданским часто трудно позволить себе лечение.

Ottobock предоставляет скидку для украинцев и обеспечивает бесплатную учебу для врачей и технического персонала. Однако многие пациенты вынуждены полагаться на благотворительные организации, чтобы получить протезы.