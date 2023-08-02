Про це свідчать дані протезних фірм, лікарів і благодійних організацій, які раніше не розголошувалися. Реальна цифра може бути вищою, оскільки на реєстрацію пацієнтів потрібен певний час. Декому ампутують кінцівки лише через кілька тижнів або місяців після поранення.

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Згідно з даними благодійної організації Houp Foundation, через війну серйозні поранення дістали 200 тисяч людей, а ампутації потребують близько 10%.

Для порівняння, близько 67 тисяч німців і 41 тисяча британців втратили кінцівки під час Першої світової війни, коли ця процедура часто була єдиною можливістю запобігти смерті. Менше ніж 2 тисячі американських ветеранів вторгнення в Афганістан і Ірак пережили ампутації,

– йдеться у статті.

Ці цифри відображають те, що Росія веде війну, активно застосовуючи міни та артилерію, ракети та безпілотники, завдаючи ударів як по військових, так і по мирних жителях.​

Протезування – дороговартісне

Зазначається, що вартість сучасних протезів може сягати 50 тисяч євро, у той час, як українські військові отримують у разі поранення приблизно 20 тисяч євро.

У лютому 19-річна українська військова Руслана Данілкіна потрапила під обстріл поблизу лінії фронту в районі Запоріжжя на південному сході України. Осколками їй відірвало ліву ногу вище коліна. Вона стискала відірвану стегнову кістку і дивилася, як медики кладуть її відірвану ногу в машину, перш ніж відвезти дівчину до лікарні.

Я тримала кістку в руках... там і тоді я зрозуміла, що це кінець, що моє життя вже ніколи не буде таким, як раніше,

– сказала Данілкіна.

Дівчина перенесла 5 операцій, перш ніж отримала штучну ногу від Ottobock за допомогою благодійного фонду Superhumans, що базується у Львові. Згодом вона отримала більш досконалу ногу під назвою Genium X3, розроблену компанією Ottobock спільно з американськими військовими. Новий протез дозволяє легко підніматися сходами або навіть ходити задом наперед.



Військова Руслана Данілкін втратила ногу на війні / Фото The Wall Street Journal

Проблеми, з якими зіштовхуються військові

Виготовлення достатньої кількості протезів, деякі з яких коштують понад 50 тисяч євро, – не головна проблема. Значно більш проблематично знайти персонал для догляду за тими, кому ампутували кінцівку. Кожному з них потрібен індивідуальний протез. Київ платить до 20 тисяч євро на одного постраждалого військового. Але цивільним часто важко дозволити собі лікування.

Ottobock надає знижку для українців і забезпечує безкоштовне навчання для лікарів і технічного персоналу. Проте багато пацієнтів змушені покладатися на благодійні організації, щоб отримати протези.