Маляр наголосила, що наразі важливо побудувати хороші відносини між ТЦК та українцями. Влада намагається робити кроки для відновлення довіри.
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Українці мають оновити дані в ТЦК
Під час презентації кампанії під назвою "Оновлюй дані в ТЦК" заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала громадян просто прийти та оновити свої дані. Вона додала, що українцям нічого не загрожує у такому випадку.
Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", бо вона вже туди прийшла,
– запевнила Маляр.
Вона наголосила, що за законом оновити дані повинен кожен громадянин, що стоїть на обліку. Кожен українець має обов'язки і повинен розуміти, що в країні війна.
Оновлення даних полегшить роботу ТЦК, а також знизить корупційні ризики. Маляр попередила українців, що не всі мобілізовані виконують бойові задачі. Вони можуть працювати й в інших сферах. Однак наразі мова йде лише про оновлення даних.
Маляр наприкінці додала, що важливо відновити довіру між громадянами та ТЦК. Наразі влада робить кроки.
Очищення в системі ТЦК
- Нещодавно Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів. Рішення ухвалили ще на засіданні РНБО 11 серпня.
- Зеленський заявив, що всі звільнені військкоми, які порушили закон, понесуть покарання. Якщо ж звільнений військком не був помічений у криміналі, то він може зберегти посаду відправившись на фронт.
- Місце голів ТЦК займуть ветерани, які втратили здоров'я на війні. Президент вважає, що люди зможуть довіряти таким людям. Окрім цього, перед призначеням їх перевірять.
- Також Зеленський анонсував окреме засідання РНБО щодо ВЛК. Він заявив, що наразі система працює негідно.