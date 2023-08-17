Маляр наголосила, що наразі важливо побудувати хороші відносини між ТЦК та українцями. Влада намагається робити кроки для відновлення довіри.

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Українці мають оновити дані в ТЦК

Під час презентації кампанії під назвою "Оновлюй дані в ТЦК" заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала громадян просто прийти та оновити свої дані. Вона додала, що українцям нічого не загрожує у такому випадку.

Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", бо вона вже туди прийшла,

– запевнила Маляр.

Вона наголосила, що за законом оновити дані повинен кожен громадянин, що стоїть на обліку. Кожен українець має обов'язки і повинен розуміти, що в країні війна.

Оновлення даних полегшить роботу ТЦК, а також знизить корупційні ризики. Маляр попередила українців, що не всі мобілізовані виконують бойові задачі. Вони можуть працювати й в інших сферах. Однак наразі мова йде лише про оновлення даних.

Маляр наприкінці додала, що важливо відновити довіру між громадянами та ТЦК. Наразі влада робить кроки.

Очищення в системі ТЦК