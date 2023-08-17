Інформаційну кампанію під назвою "Оновлюй дані в ТЦК" презентувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона сказала, що це питання досліджували, аби зрозуміти, чому люди, які зобов'язані прийти та оновити свої дані в ТЦК, цього не роблять.

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В Україні презентували кампанію "Оновлюй дані в ТЦК"

"Ми з'ясували, що ключова проблема – це страх", – сказала Ганна Маляр.

Міноборони запустило кампанію "Оновлюй дані в ТЦК" / Фото з телеграму Ганни Маляр

Основна ідея кампанії полягає в тому, що визнавати власні страхи. У рамках кампанії будуть поширені інформаційні матеріали, у яких відомі українські військові зізнаються, що вони теж бояться, але долають свої страхи.

Кампанія "Оновлюй дані в ТЦК"складається з чотирьох відеороликів, які проводить паралелі з дитячими страхами.

Міноборони опублікувало мотиваційний ролик щодо оновлення даних у ТЦК: дивіться відео

"У кожному з них герой-підліток врешті перемагає свій конкретний дитячий страх. Згодом він дорослішає і вже з легкістю долає виклики, коли стає до лав війська. Він – Воїн. Він – Герой. Він – Переможець. Адже боятися – це нормально: і неважливо, чи ти хлопчик і стоїш перед дверима темного підвалу, чи ти боєць і готуєшся до штурму будівлі, де засів ворог", – зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ролик щодо оновлення даних у ТЦК: дивіться відео

На яких майданчиках будуть транслювати мотиваційні ролики

Кампанія реалізована у тісній взаємодії з відповідальним українським бізнесом. Креативною агенцією IAMIDEA та Ігорем Фінашкіним, продакшном NO STARS та Іваном Крутоусом.

Домовленості щодо розміщення матеріалів на волонтерській та благодійній основі забезпечує dentsu Ukraine та Олександр Гороховський.

Інформаційні матеріали транслюватимуться у телемарафоні "Єдині новини" та на інших телеканалах, на радіо, у кінотеатрах (Multiplex, "Планета Кіно", "Оскар" та інших), на площинах цифрової зовнішньої реклами, у потягах Укрзалізниці, у вигляді банерів на партнерських сайтах в Інтернеті, на сторінках у соцмережах Міноборони та ЗСУ та інших майданчиках, з якими ведуться переговори.