Известный химик и тиктокер Глеб Репич объяснил, как выжить во время ядерного удара

Россия шантажирует Украину ядерным оружием. При реализации угроз можно выжить, если быть готовым.

Об этом для 24 канала рассказал кандидат химических наук Глеб Репич. Он отметил, что самый распространенный миф о ядерном оружии – это то, что от него невозможно спастись.

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"Есть две большие разницы, то ли стратегическое ядерное оружие, которое создано, чтобы уничтожать мегаполисы, то ли тактическое, оригинальное назначение которого для поля боя. То есть оно имеет ограниченную мощность, потому что после его использования в наступление должны идти солдаты. Оно несет намного менее разрушительные последствия", – сказал Репич.

Есть случаи, когда выживали почти в эпицентре поражения

Химик объяснил, что примерным примером тактического ядерного оружия является то, что сбросили на Хиросиму и Нагасаки. По словам Репича, там погибло так много людей, потому что огонь охватил деревянные постройки. Многие сгорели в пожаре. Кроме того, никто не знал, что используют ядерное оружие. Люди просто смотрели, как летит одинокий самолет и не знали, что на них сейчас падает атомная бомба.

Однако, как показала практика Хиросимы и Нагасаки, оказалось, что спрятаться достаточно реально. Даже там были люди, выжившие почти в эпицентре. Это произошло случайно – мужчина просто ушел в подвал. В этот момент упала бомба и он выжил в 170 метрах от эпицентра. Он даже дожил более 80 лет, – рассказал Репич.

Не хватит больниц

Все люди, которые в момент ядерного удара находятся на поверхности, незащищены. Репич отметил, что большинство погибнет или получит такие повреждения, которые не совместимы с жизнью и потом погибнет. Как отметил ученый, в тактическом ядерном оружии убивает не радиация, а световое излучение, когда есть вспышка – оно настолько яркое, что поджигает все в радиусе до 10 километров. Это зависит от условий взрыва и мощности.

"Оружие массового поражения опасно тем, что оно нивелирует какие-либо достижения медицины. Когда произойдет массовое поражение людей, то не хватит ни больниц, ни специалистов, чтобы беспокоиться об этих людях. Те травмы, которые были бы в обычных условиях, в условиях оружия массового поражения вылечить будет невозможно", – сказал химик.

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Лучше чем броня танка

Другой момент, возникающий во время ядерного удара – проникающая радиация. Она убивает на очень небольшом радиусе. Репич объяснил, что это более актуально для военных, потому что радиация может проникнуть через такие объекты как, например, броня танка. Интересно, что даже если танк окажется недалеко от эпицентра, то не сильно пострадает. Однако за счет проникающей радиации люди внутри получат смертельные дозы.

Однако эту радиацию хорошо поглощают легкие атомы. Такие как расположены в воздухе, поэтому она далеко и не распространяется. Еще лучше ее поглощает вода. Она находится в земле, в бетоне, в кирпиче, поэтому подземные укрытия очень хорошо от нее защищают. за броню танка", – отметил ученый.

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Что самое опасное

По словам Репича, самый страшный фактор – это ударная волна. Как она действует, можно увидеть на кадрах по испытаниям.

"Ударная волна превращает дома в пыль. Радиус поражения делится на несколько зон. Конечно, мощность взрывной волны зависит от бомбы и условий ее подрыва. На какой высоте от поверхности, какой там рельеф. Здесь очень трудно предсказать", – добавил ученый.