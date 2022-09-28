Про це для 24 каналу розповів кандидат хімічних наук Гліб Репіч. Він зазначив, що найпоширеніший міф про ядерну зброю – це те, що від неї неможливо врятуватися.

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"Є дві великі різниці, чи то стратегічна ядерна зброя, яка створена, щоб знищувати мегаполіси, чи то тактична, оригінальне призначення якої для поля бою. Тобто вона має обмежену потужність, тому що після її використання у наступ мають йти солдати. Вона несе набагато менш руйнівні наслідки", – сказав Репіч.

Є випадки, коли виживали майже в епіцентрі ураження

Хімік пояснив, що приблизним прикладом тактичної ядерної зброї є те, що скинули на Хіросіму й Нагасакі. За словами Репіча, там загинуло так багато людей, бо вогонь охопив дерев'яні будівлі. Багато хто згорів в пожежі. Крім цього, ніхто не знав, що використають ядерну зброю. Люди просто дивилися, як летить одинокий літак і не знали, що на них зараз падає атомна бомба.

Проте як показала практика Хіросіми й Нагасакі, виявилось, що сховатися досить реально. Навіть там були люди, які вижили майже в епіцентрі. Це сталося випадково – чоловік просто пішов у підвал. У цей момент впала бомба й він вижив за 170 метрів від епіцентру. Він навіть дожив до понад 80 років, – розповів Репіч.

Не вистачить лікарень

Всі люди, які у момент ядерного удару перебувають на поверхні, незахищені. Репіч зазначив, що більшість загине або отримає такі ушкодження, які не сумісні з життям і загине потім. Як наголосив науковець, у тактичній ядерній зброї вбиває не радіація, а світлове випромінювання, коли є спалах – воно настільки яскраве, що підпалює все в радіусі до 10 кілометрів. Це залежить від умов вибуху й потужності.

"Зброя масового ураження небезпечна тим, що вона нівелює будь-які досягнення медицини. Коли відбудеться масове ураження людей, то не вистачить ні лікарень, ні спеціалістів, щоб турбуватися про цих людей. Ті травми, які були б у звичайних умовах, в умовах зброї масового ураження вилікувати буде неможливо", – сказав хімік.

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Краще ніж броня танка

Інший момент, який виникне під час ядерного удару – проникаюча радіація. Вона вбиває на дуже невеликому радіусі. Репіч пояснив, що це актуальніше для військових, бо радіація може проникнути крізь такі об'єкти як, наприклад, броня танка. Цікаво, що навіть якщо танк опиниться недалеко від епіцентру, то не дуже постраждає. Проте коштом проникаючої радіації люди всередині отримають смертельні дози.

"Проте цю радіацію добре поглинають легкі атоми. Такі як розміщені в повітрі, тому вона далеко й не розповсюджується. Ще краще її поглинає вода. Вона міститься в землі, в бетоні, в цеглі, тому підземні укриття дуже добре від неї захищають. Набагато краще за броню танка", – зазначив науковець.

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Що є найнебезпечнішим

За словами Репіча, найстрашніший фактор – це ударна хвиля. Як вона діє можна побачити на кадрах з випробувань.

"Ударна хвиля перетворює будинки в пил. Радіус ураження поділяється на декілька зон. Звісно, потужність вибухової хвилі залежить від бомби та умов її підриву. На якій висоті від поверхні, який там рельєф. Тут дуже важко передбачити", – додав науковець