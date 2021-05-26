В киберполиции рассказали, можно ли "загреметь" за решетку за комментарий в соцсетях

В наше время соцсети стали еще одной площадкой для публичного выражения своих мыслей. И не всегда эти высказывания являются корректными. Несмотря на это, кроме общественного порицания, авторам этих мыслей почти ничего не угрожает.

Как объяснил глава Департамента киберполиции Александр Гринчак, все потому, что в Украине нет уголовной ответственности за комментарий в соцсетях.

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В то же время Гринчак заметил, что в СБУ есть свой отдел по терроризму, которому передают информацию. В подавляющем большинстве это – призывы, связанные с терроризмом.

Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет,

– рассказал Гринчак.

По его словам, если человек в фейсбуке "удивит" сообщением о плане осуществить террористический акт, то его слова уже несут значительные последствия, то есть, есть состав преступления.

Кроме правоохранителей, за этим следят и администраторы соцсети. Ее алгоритмы позволяют распознавать неприемлем контент и блокировать его.