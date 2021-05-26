Як пояснив голова Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак, все через те, що в Україні немає кримінальної відповідальності за коментар у соцмережах.

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Водночас Гринчак зауважив, що в СБУ є свій відділ з тероризму, якому передають інформацію. У переважній більшості це – заклики, пов'язані з тероризмом.

Якщо це просто перепост або коментар, то кримінальної відповідальності немає,

– розповів Гринчак.

За його словами, якщо людина в фейсбуці "здивує" повідомленням про план здійснити терористичний акт, то його слова вже несуть вагомі наслідки, а відтак є склад злочину.

Окрім правоохоронців, за цим стежать і адміністратори соцмережі. Її алгоритми дозволяють розпізнавати неприйнятний контент та блокувати його.