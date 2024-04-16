Об этом в своем телеграм-канале написал представитель добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук со ссылкой на сообщение членов Комиссии по национальной оборонной стратегии Конгресса США. В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан предположил возможности данного вида оружия в результате модификации.

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"Видимо, это будет уже другая ракета. "Нептун" – модификация старой советской ракеты Х-35, дальше была модификация Х-35У. То есть со 140 – 150 километров ее довели до уровня 280 – 300 километров. По наземным целям дотянули до 400 километров. А уже дальше с большей дальностью – будет другая ракета", – заметил Свитан.

Как может измениться ракета

По словам военного эксперта, возможно оставить такой же систему управления и двигатель. Но сама центровка ракеты будет другая. Соответственно необходима и другая стартовая площадка.

"Это серьезная проектная работа, но однозначно она может быть. С большей боевой частью. Нам реальную надо около 500 килограмм для выполнения задач, уничтожения бетонных военных заводов. Для этого и надо дистанции около 1000 километров", – сказал он.

Более того – модификацию новой ракеты можно "дотянуть" на дальность и 2 – 2,5 тысяч километров.

"Это чтобы доставать до заводов, которые танки производят. А вот по Крымскому мосту мы можем отработать теми "Нептунами", которые есть. Но надо соответствующее их количество", – добавил Свитан.

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