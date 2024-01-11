Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что это уникальная ракета, которая может сама выбирать цели.

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На что способна ракета "Нептун"

Полковник запаса отметил, что Украина впервые применила ракету "Нептун" по российскому фрегату "Адмирал Эссен", который тогда был поврежден.

По его словам, сейчас наши специалисты усовершенствовали головку самонаведения, работающую не только по кораблям, но и по наземным целям. К тому же, там применены инновационные технологии чуть ли не на уровне искусственного интеллекта.

Ракета сама выбирает цель, в зависимости от задачи,

– заявил Свитан.

Так что, отметил он, это уникальная ракета, которая может сама выбрать цели. Надо только ей добавить дальности. Сейчас она летит где-то до 300 километров, есть возможность увеличить до 500 километров. Тогда она сможет долететь и до Кремля.

Он считает, что рассказ вице-адмирала Алексея Неижпапы о различных ранее выполненных задачах свидетельствует, что в ближайшее время по Черноморскому флоту будет нанесен достаточно серьезный удар. Это основная задача наших Военно-Морских сил ВСУ, командующим которой он является.

Чем важны удары по аэродрому "Энгельс"

Свитан отметил, что с аэродрома "Энгельс" взлетают дальние стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину ракетами Х-101, Х-555 и Х-55. Речь идет о Ту-160, так называемом "белом лебеде". Эти самолеты имеют два барабана внутри по шесть ракет.

Уничтожать ракеты можно, уничтожая и ракетоносители, – нечем будет поднимать в воздух,

– сказал полковник запаса.

Он подчеркнул, что самолет на земли – очень уязвимая цель. Даже простой беспилотник с 2 килограммами взрывчатки, начиненный хорошими поражающими элементами, выведет из строя самолет. К тому же может еще поджечь, ведь Ту-160 стоят преимущественно заправленные, а это более 150 тонн авиационного керосина. Если его поджечь – факел будет очень хорошим.

Также, по его словам, следует попытаться поджечь авиационный керосин в топливохранилищах. Тогда вся дальняя авиация просто не сможет летать. Без авиационного керосина, без подвоза топлива, самолеты останутся на земле, так что ракеты не будут лететь к нам.

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