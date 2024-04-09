РосСМИ пишут, что "цель сбили у побережья Крыма". Может ли "Нептун" долететь до Севастополя, предположил в эфире 24 Канала капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

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Может ли "Нептун" достать до Крыма

Рыженко отметил, что украинские специалисты модернизировали "Нептун". Если изначально дозвуковая ракета была противокорабельной, то сейчас может наносить удары по наземным целям, в частности на побережье. С точки зрения технической имплементации так даже легче.

В ракету ставят чип и она летит как дрон-камикадзе "Шахед". "Нептун" имеет специальный инерционный механизм наведения и ориентируется по спутниковой системе координат, тот же GPS.

Была еще информация, что также увеличили дальность. Это позволяет ей наносить удары по целям в Крыму,

– предположил Андрей Рыженко.

Официально дальность "Нептуна" определена в пределах до 280 километров. Но ее едва хватает для запуска ракеты по прямой с береговых позиций без закладки возможностей для маневрирования и обхода зон ПВО.

Но и это не главное, потому что даже официальное название ракеты Р-360 "Нептун" должно намекать. Хотя уже была неофициальная информация, что дальность увеличили до 400 километров.

Ракетой "Нептун" уже били по Севастополю

Как вспомнил Рыженко, в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что 24 марта украинские военные уже били ракетой "Нептун" по большому десантному кораблю "Константин Ольшанский" в Севастополе.

Важно! Россияне захватили корабль "Константин Ольшанский" во время оккупации Крыма в 2014 году. В течение 9 лет его разбирали на запчасти, а год назад решили восстановить. Россияне пытались выдать этот корабль за свой восстановленный десантный корабль "Минск" или "Оленегорский горняк", которые украинские военные поразили ранее.

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