РосЗМІ пишуть, що "ціль збили біля узбережжя Криму". Чи може "Нептун" долетіти до Севастополя, припустив в етері 24 Каналу капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

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Чи може "Нептун" дістати до Криму

Риженко зазначив, що українські фахівці модернізували "Нептун". Якщо спочатку дозвукова ракета була протикорабельною, то зараз може завдавати ударів по наземних цілях, зокрема на узбережжі. З погляду технічної імплементації так навіть легше.

У ракету ставлять чіп та вона летить як дрон-камікадзе "Шахед". "Нептун" має спеціальний інерційний механізм наведення й орієнтується по супутниковій системі координат, той самий GPS.

Була ще інформація, що також збільшили дальність. Це дозволяє їй завдавати ударів по цілях у Криму,

– припустив Андрій Риженко.

Офіційно дальність "Нептуна" визначена в межах до 280 кілометрів. Але її ледь-ледь вистачає для запуску ракети по прямій з берегових позицій без закладання можливостей для маневрування та обходу зон ППО.

Але й це не головне, бо навіть офіційна назва ракети Р-360 "Нептун" має натякати. Хоча вже була неофіційна інформація, що дальність збільшили до 400 кілометрів.

Ракетою "Нептун" вже били по Севастополю

Як пригадав Риженко, у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що 24 березня українські військові вже били ракетою "Нептун" по великому десантному кораблю "Костянтин Ольшанський" у Севастополі.

Важливо! Росіяни захопили корабель "Костянтин Ольшанський" під час окупації Криму у 2014 році. Протягом 9 років його розбирали на запчастини, а рік тому вирішили відновити. Росіяни намагалися видати цей корабель за свій відновлений десантний корабель "Мінськ" чи "Оленегірський гірняк", які українські військові вразили раніше.

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