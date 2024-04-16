Про це у своєму телеграм-каналі написав речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук з посиланням на повідомлення членів Комісії з національної оборонної стратегії Конгресу США. У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан припустив можливості даного виду зброї внаслідок модифікації.

Дивіться також Вбивця "Москви" та ураження "Костянтина Ольшанського": чому український "Нептун" так жахає Росію

"Мабуть, це буде вже інша ракета. "Нептун" – модифікація старої радянської ракети Х-35, далі була модифікація Х-35У. Тобто зі 140 – 150 кілометрів її довели до рівня 280 – 300 кілометрів. По наземних цілях дотягнули до 400 кілометрів. А вже далі з більшою дальністю – буде інша ракета", – зауважив Світан.

Як може змінитися ракета

За словами військового експерта, можливо залишити такою ж систему управління і двигун. Але сама центровка ракети буде інша. Відповідно необхідний й інший стартовий майданчик.

"Це серйозна проєктна робота, але однозначно вона може бути. З більшою бойовою частиною. Нам реальну треба біля 500 кілограм для виконання завдань, знищення бетонних військових заводів. Для цього і треба дистанції біля 1000 кілометрів", – сказав він.

Ба більше – модифікацію нової ракети можна "дотягнути" на дальність і 2 – 2,5 тисяч кілометрів.

"Це щоб діставати до заводів, які танки виробляють. А от по Кримському мосту ми можемо відпрацювати тими "Нептунами", які є. Але треба відповідна їх кількість", – додав Світан.

Що відомо про "Нептун": останні новини