"Как можно простить орков": глава Сумской ОВА показал расстрелянные села региона

Сумская область после нашествия российских захватчиков потерпела значительные разрушения. Фото последствий показал глава ОВА Дмитрий Живицкий.

В частности, в Роменском и Ахтырском районах. В нескольких селах там уничтожена инфраструктура, нет света, и все это у обычных мирных местных.

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В ОВА показали жуткие разрушения Сумщины после обстрелов россиян

Как совершенно справедливо заметил глава Сумской ОВА, российская армия – варвары и изверги, уничтожающие все, что видят.

Прощенное воскресенье. Но как можно простить орков?

– возмущен Дмитрий Живицкий.

Он показал фото сел в Сумской области, где живут мирные люди, которые останавливают врага ценой собственной жизни. А россияне тем временем уничтожают, обстреливают и жгут гражданские дома.

Весь мир должен видеть, как Россия совершает геноцид над мирными жителями области,

– подчеркнул Живицкий.

На Сумщине – поврежденная инфраструктура, разбитые дома, детский сад, разрушены гражданские предприятия, местами нет электроэнергии и связи.

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Правда. Это невозможно простить.

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