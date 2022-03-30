Можно разделить на 3 этапа, – митрополит о переходе церквей Московского патриархата в ПЦУ
В Украине решили запретить русскую православную церковь. Священнослужители говорят, что этот закон достаточно жесткий, но и страна живет в жестких условиях.
Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко сказал в эфире 24 канала, что мы не должны забывать, что в Украине идет война, благословленная патриархом Кириллом, ведь сам он является главой Московского патриархата.
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По его мнению, говорить о какой-то жалости или жесткости этого закона нельзя, но выгонять людей из храмов тоже не будут.
Я предложил бы УПЦ МП заявить о своем выходе из состава Московского патриархата. Это было бы логично и хорошо воспринято нашим обществом,
– подчеркнул Александр Драбинко.
Отметим, что после внесения законопроекта о запрете РПЦ в Раду, несколько церквей сразу заявили о выходе из Московского патриархата и переходе в ПЦУ.
Как церкви Московского патриархата переходят в ПЦУ
По словам митрополита Драбинко, в процессе присоединения приходов бывшего московского патриархата к УПЦ наблюдается определенная тенденция, которую можно разделить на 3 этапа:
- Один из них – так называемое "движение непоминающих". Это епархии, отказавшиеся от упоминания патриарха Кирилла во время богослужения.
- Второй – это те епархии, которые заявляют о желании создать поместную Украинскую православную церковь и полный выход из Московского патриархата, но до сих пор ждут решения священного руководства церкви.
- Третья часть – это епархии, которые уже выходят или заявили о намерении выйти из Московского патриархата. Таких приходов на сегодня, к сожалению, не столько, сколько должно быть.
Митрополит Епифаний подчеркнул, что сегодня реально присоединились к УПЦ более 50 церквей Московского патриархата, еще 100 – заявили о своем намерении это сделать. Некоторые приходы говорят, что сделают это в мирное время, после победы,
– рассказал Александр Драбинко.
Митрополит о запрете Московского патриархата, бегстве в ПЦУ и вере:
Кстати, в Украине планируют полностью запретить деятельность Русской православной церкви для защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Уже даже подали соответствующий законопроект в Верховную Раду.
Что предусматривает законопроект по РПЦ: коротко
- Вся церковная собственность управления РПЦ в Украине и религиозных организаций, в том числе Киевская митрополия Украинской православной церкви, в течение 48 часов со дня принятия закона должны инвентаризировать и национализировать.
- В то же время, религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней.