Митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко сказав в ефірі 24 каналу, що ми не повинні забувати, що в Україні йде війна, яку благословив патріарх Кирил, адже сам він є главою Московського патріархату.

До теми Віру ніхто не змушуватиме змінювати, – митрополит про законопроєкт щодо заборони РПЦ

На його думку, говорити про якусь жаль чи жорсткість цього закону не можна, але виганяти людей з храмів також не будуть.

Я б запропонував УПЦ МП заявити про свій вихід із складу Московського патріархату. Це було б логічно і гарно сприйнято нашим суспільством,

– наголосив Олександр Драбинко.

Зазначимо, що після внесення законопроєкту про заборону РПЦ в Раду, кільк церков одрзу заявили про вихід з Московського патріархату та перехід до ПЦУ.

Як церкви Московського патріархату перходять до ПЦУ

За словами митрополита Драбинка, в процесі приєднання парафій колишнього московського патріархату до УПЦ спостерігається певна тенденція, яку можна розділити на 3 етапи:

Один із них – так званий "рух непоминаючих". Це єпархії, які відмовилися від згадування патріарха Кирила під час богослужіння.

Другий – це ті єпархії, які заявляють про бажання створити помісної Української православної церкви і повний вихід з Московського патріархату, але досі чекають рішення священного керівництва церкви.

Третя частина – це єпархії, які вже виходять або заявили про намір вийти з Московського патріархату. Таких парафій на сьогодні, на жаль, не стільки, скільки б мало бути.

Митрополит Епіфаній наголосив, що на сьогодні реально приєдналися до УПЦ більше 50 церков Московського патріархату, ще 100 – заявили про свій намір це зробити. Деякі парафії кажуть, що зроблять це в мирний час, після перемоги,

– розповів Олександр Драбинко.

Митрополит про заборону Московського патріархату, втечу до ПЦУ та віру:



До слова, в Україні планують повністю заборонити діяльність Російської православної церкви для захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Вже навіть подали відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Що передбачає законопроєкт щодо РПЦ: коротко