Можно смотреть вечно: Минобороны показало новое видео безупречной работы Bayraktar

Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видео, на котором Bayraktar украинских военных уничтожает российские "Буки". И да, на это можно смотреть вечно!

На опубликованных кадрах видно, как турецкий беспилотник наносит сокрушительный удар по "Буках" оккупантов. Ранее мы уже наблюдали, как Bayraktar накрывает колонны вражеской техники, стирая их с лица земли.

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Можно смотреть вечно, как наши операторы ювелирно управляют дроном, попадая просто во вражескую цель.

Безупречная работа Bayraktar по рашистским "Букам": смотрите видео

На что способен Bayraktar

Bayraktar TB2 – средневысотные тактические БПЛА турецкого производства. Этот беспилотник предназначен для разведки, наблюдения и самостоятельного поражения наземных или надводных целей с использованием высокоточных управляемых боеприпасов, объясняет defence-ua.

Дрон может находиться в воздухе более 24 часов. Дальность действия системы управления и телеметрии, то есть расстояния от беспилотника до станции управления, для версий ТВ2 составляет 150 и 300 километров.

Турецкие беспилотники появились на вооружении Украины лишь в 2019 году, а применять их наши ВСУ начали в 2021-м.

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