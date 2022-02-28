Можно смотреть вечно: Минобороны показало новое видео безупречной работы Bayraktar
Источник:фейсбук Анны Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видео, на котором Bayraktar украинских военных уничтожает российские "Буки". И да, на это можно смотреть вечно!
На опубликованных кадрах видно, как турецкий беспилотник наносит сокрушительный удар по "Буках" оккупантов. Ранее мы уже наблюдали, как Bayraktar накрывает колонны вражеской техники, стирая их с лица земли.
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Можно смотреть вечно, как наши операторы ювелирно управляют дроном, попадая просто во вражескую цель.
Безупречная работа Bayraktar по рашистским "Букам": смотрите видео
На что способен Bayraktar
Bayraktar TB2 – средневысотные тактические БПЛА турецкого производства. Этот беспилотник предназначен для разведки, наблюдения и самостоятельного поражения наземных или надводных целей с использованием высокоточных управляемых боеприпасов, объясняет defence-ua.
Дрон может находиться в воздухе более 24 часов. Дальность действия системы управления и телеметрии, то есть расстояния от беспилотника до станции управления, для версий ТВ2 составляет 150 и 300 километров.
Турецкие беспилотники появились на вооружении Украины лишь в 2019 году, а применять их наши ВСУ начали в 2021-м.
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