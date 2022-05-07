Оккупанты открыли огонь и снаряд попал прямо в крышу здания. Помещение литературно-мемориального музея практически разрушено.

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Подоляк о Сковороде и его разрушенном музее

По словам Михаила Подоляка, Григория Сковороду знают не только в Украине, но и во всем мире. Сегодня, 7 мая, его музей на Харьковщине почти полностью уничтожили российские оккупанты.

Впрочем, как подчеркнул советник главы ОП, еще больше людей заинтересуется его философией и посетит музей после реставрации.

Можно уничтожить доски и кирпич, но не идеи. Никто не сделал больше для популяризации украинской культуры, чем кремлевские "стратеги",

– подчеркнул Подоляк.

Заметим, пламя охватило почти все здание, пожар удалось потушить только около 08:05. На месте происшествия получил ранение работник музея.

При этом наиболее ценные экспонаты коллекции удалось спасти, поскольку их заранее переместили в безопасное место.

Обратите внимание! Подразделения ГСЧС, которые тушили пожар музея Сковороды, показали жуткие кадры разбитого россиянами помещения литературно-мемориального музея.

Реакция Минкульта на разрушенный музей Сковороды

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на преступление оккупантов. Он подчеркнул, что россияне продолжают разрушать культурное наследие Украины и отметил важность этого музея. По его словам, это было имение 18 века, в котором в последние годы своей жизни работал Сковорода. Возле него и был похоронен.

Заметим, что Россия продолжает разрушать украинские культурные достопримечательности. Уже зафиксировали не менее 240 таких случаев. Больше всего – в Харьковской, Донецкой и Киевской областях. Как подчеркнул Министр культуры, каждый такой эпизод фиксируют и создают специальную базу материалов. Впоследствии она будет использована в качестве доказательств в уголовных делах.

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