Можно упаковать и распаковать за час: Эстония поставить ВСУ польский госпиталь

Эстония планирует отправить в Украину самый современный полевой госпиталь. Кроме того, страна предоставит Киеву оружие.

Что известно о современном госпитале

Госпиталь будут использовать для нужд Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил посол Эстонии Каимо Кууск.

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Мы в Эстонии можем также привести вам немного оружия, но, например, вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире,

– сказал Кууск.

Такие госпитали производят в Эстонии, а финансирует их Германия. Их особенность заключается в том, что госпиталь можно распаковать и упаковать всего лишь за час.

Посол заверил, что эстонцы научат украинских военных медиков использовать такой госпиталь.

Литва увеличит военную помощь Украине

Правительство Литвы в 2022 году планирует увеличить военную помощь для Украины. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса говорится об увеличении количества инструкторов в тренировочной миссии, а также о материальной помощи.

Кроме того, Вильнюс и дальше будет предоставлять программы лечения и реабилитации для украинских военных.

В начале декабря 2021 года Вооруженным силам Украины передали из Литвы бронежилеты и тактические ремни. В ближайшее время отправят еще и системы ночного видения. Для этого уже готовят правительственное решение.

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