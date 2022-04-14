Как можно зарабатывать на крови, – Зеленский о блокировании эмбарго Венгрией и Германией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия и Венгрия блокируют эмбарго нефти из России. Они продолжают торговать с агрессором.

По словам президента, Россия продает нефть и газ и ежегодно получает около 326 миллиардов долларов. Он отметил, что среди украинского руководства растет разочарование Германией, хотя та и поддержала отдельные санкции, не оказывает более жестких действий.

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"Зарабатывают свои деньги на чужой крови", – заявил Зеленский

Нужно оружие

Президент сказал, что друзья и партнеры Украины понимают: эмбарго относительно России – вопрос бизнеса и денег. Он также призвал поставлять больше оружия и отметил, что оно не поступает достаточно быстро.

Соединенные Штаты, Великобритания, некоторые европейские страны – они стремятся помочь и помогают. Но все равно, нам это нужно быстрее, быстрее и быстрее. Ключевое слово сейчас,

– подчеркнул Зеленский.

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