Можно ли остановить российскую агрессию и как это сделать: ответ Сыроид
О российскую агрессию в Украине, варианты будущего президента Владимира Зеленского остановить войну и про новый закон "О президенте" – в прямом эфире 24 канала рассказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
Зеленский не должен искать компромисс в войне с РФ
– Самой опасной тенденцией в заявлениях Зеленского является способ умиротворения России – что нужно договариваться, искать компромиссы и уладить все. Но с кем договариваться, о чем и где может быть предел этого компромисса?
– Хочу подчеркнуть, что РФ была, есть и будет врагом для нас. Сегодня Россия для нас – это убийца, она хочет нас убить. Где тут компромисс? Каким он может быть между человеком, который хочет жить, и киллером? Поэтому здесь нет предмета компромисса. Единственный способ защититься – это стать очень сильным.
Какую цель преследует Россия?
– Кремль преследует одну и ту же цель – заставить украинскую власть принять капитуляционные условия Минских соглашений. Россия обостряет ситуацию для того, чтобы заставить новоизбранного президента участвовать в этом процессе и идти на компромиссы. Другая цель – это создать легитимные основания для увеличения контингента российских войск, которые, якобы, будут защищать граждан России.
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– И то, и то является безоговорочно опасной угрозой. Мы не можем на это повлиять, потому что РФ контролирует территории. Но однозначно украинская власть, в том числе и Порошенко, не сделали достаточно, чтобы оградить нас от такой ситуации или чтобы это имело другую реакцию международного сообщества.
Как уберечь Украину от агрессии Путина?
- Мы должны увеличивать собственную живучесть, то есть укреплять Вооруженные силы, ведь без сильной армии не бывает дипломатии. Политика работает только тогда, когда есть сильная армия.
- Нам надо делать состоятельной и успешной экономику Украины. То есть выходить из олигархической системы. Если мы будем успешными тогда наши граждане будут хотеть жить в Украине. Для них российский паспорт или любая российская приманка не будет интересной.
- Против нас ведут информационную войну, а мы не имеем информационной обороны. Если сегодня российский идеолог Виктор Медведчук имеет режим максимально благоприятствования в Украине, то как мы собираемся выигрывать ум и сердце украинского гражданина, в частности, на оккупированных территориях?
О законе "Про президента"
– Законопроект о президенте имеет цель не доводить до импичмента, а построить такую модель, чтобы люди были горды за своего президента, чтобы никто не кричал ему в спину: "импичмент".
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– Вообще, этот законопроект мы готовили для кандидата в президенты Андрея Садового, поскольку увидели при действующей власти элементы произвола. Поэтому сегодня большой парадокс, когда люди говорят, что этот законопроект существенно ограничивает полномочия президента. Какие полномочия – те, что были украдены у предыдущего президента? Это нужно вернуть обратно в исполнительную власть.
– Мы впервые доросли до того, что мы не шепотом об этом говорим, а имеем огромную публичную дискуссию. Я надеюсь, что Зеленский возьмет в работу этот текст законопроекта и мы получим решение.