22:03
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, сегодня
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Можно ли остановить российскую агрессию и как это сделать: ответ Сыроид

      47 Читати новину українською

      О российскую агрессию в Украине, варианты будущего президента Владимира Зеленского остановить войну и про новый закон "О президенте" – в прямом эфире 24 канала рассказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

      Зеленский не должен искать компромисс в войне с РФ

      – Самой опасной тенденцией в заявлениях Зеленского является способ умиротворения России – что нужно договариваться, искать компромиссы и уладить все. Но с кем договариваться, о чем и где может быть предел этого компромисса?

      – Хочу подчеркнуть, что РФ была, есть и будет врагом для нас. Сегодня Россия для нас – это убийца, она хочет нас убить. Где тут компромисс? Каким он может быть между человеком, который хочет жить, и киллером? Поэтому здесь нет предмета компромисса. Единственный способ защититься – это стать очень сильным.

      Какую цель преследует Россия?

      – Кремль преследует одну и ту же цель – заставить украинскую власть принять капитуляционные условия Минских соглашений. Россия обостряет ситуацию для того, чтобы заставить новоизбранного президента участвовать в этом процессе и идти на компромиссы. Другая цель – это создать легитимные основания для увеличения контингента российских войск, которые, якобы, будут защищать граждан России.

      Читайте также: Чем Кремлю грозит победа Зеленского: ответ политолога

      – И то, и то является безоговорочно опасной угрозой. Мы не можем на это повлиять, потому что РФ контролирует территории. Но однозначно украинская власть, в том числе и Порошенко, не сделали достаточно, чтобы оградить нас от такой ситуации или чтобы это имело другую реакцию международного сообщества.

      Как уберечь Украину от агрессии Путина?

      1. Мы должны увеличивать собственную живучесть, то есть укреплять Вооруженные силы, ведь без сильной армии не бывает дипломатии. Политика работает только тогда, когда есть сильная армия.
      2. Нам надо делать состоятельной и успешной экономику Украины. То есть выходить из олигархической системы. Если мы будем успешными тогда наши граждане будут хотеть жить в Украине. Для них российский паспорт или любая российская приманка не будет интересной.
      3. Против нас ведут информационную войну, а мы не имеем информационной обороны. Если сегодня российский идеолог Виктор Медведчук имеет режим максимально благоприятствования в Украине, то как мы собираемся выигрывать ум и сердце украинского гражданина, в частности, на оккупированных территориях?

      О законе "Про президента"

      – Законопроект о президенте имеет цель не доводить до импичмента, а построить такую модель, чтобы люди были горды за своего президента, чтобы никто не кричал ему в спину: "импичмент".

      Читайте также: Отказ от неприкосновенности – это было бы лучшее решение за 27 лет независимости, – эксперт

      – Вообще, этот законопроект мы готовили для кандидата в президенты Андрея Садового, поскольку увидели при действующей власти элементы произвола. Поэтому сегодня большой парадокс, когда люди говорят, что этот законопроект существенно ограничивает полномочия президента. Какие полномочия – те, что были украдены у предыдущего президента? Это нужно вернуть обратно в исполнительную власть.

      – Мы впервые доросли до того, что мы не шепотом об этом говорим, а имеем огромную публичную дискуссию. Я надеюсь, что Зеленский возьмет в работу этот текст законопроекта и мы получим решение.

      blog_ava
      Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине
      сегодня
      4060
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Законодательство Война на Донбассе Украина – Россия Новости политики Оксана Сыроид
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      сегодня , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 19
      Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      сегодня , 21:00 Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      Ірина Поліщук 293
      "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины
      сегодня , 20:35 "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины
      158
      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня
      сегодня , 19:30 Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня
      Світлана Попова 782
      Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может завершиться
      сегодня , 19:02 Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может завершиться
      Євгенія Мазур 557
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Евро-2016: Бельгия на последних минутах разгромила Венгрию
       27 июня 2016 , 00:00
      Илон Маск передумал приватизировать Tesla
       27 августа 2018 , 14:19
      Борнмут – Манчестер Сити: Зинченко не дает шансов конкурентам, небывалая статистика и ожидание дерби Ливерпуля
       2 марта , 21:47
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук