Можно ли остановить российскую агрессию и как это сделать: ответ Сыроид

О российскую агрессию в Украине, варианты будущего президента Владимира Зеленского остановить войну и про новый закон "О президенте" – в прямом эфире 24 канала рассказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Зеленский не должен искать компромисс в войне с РФ

– Самой опасной тенденцией в заявлениях Зеленского является способ умиротворения России – что нужно договариваться, искать компромиссы и уладить все. Но с кем договариваться, о чем и где может быть предел этого компромисса?

– Хочу подчеркнуть, что РФ была, есть и будет врагом для нас. Сегодня Россия для нас – это убийца, она хочет нас убить. Где тут компромисс? Каким он может быть между человеком, который хочет жить, и киллером? Поэтому здесь нет предмета компромисса. Единственный способ защититься – это стать очень сильным.

Какую цель преследует Россия?

– Кремль преследует одну и ту же цель – заставить украинскую власть принять капитуляционные условия Минских соглашений. Россия обостряет ситуацию для того, чтобы заставить новоизбранного президента участвовать в этом процессе и идти на компромиссы. Другая цель – это создать легитимные основания для увеличения контингента российских войск, которые, якобы, будут защищать граждан России.

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– И то, и то является безоговорочно опасной угрозой. Мы не можем на это повлиять, потому что РФ контролирует территории. Но однозначно украинская власть, в том числе и Порошенко, не сделали достаточно, чтобы оградить нас от такой ситуации или чтобы это имело другую реакцию международного сообщества.

Как уберечь Украину от агрессии Путина?

Мы должны увеличивать собственную живучесть, то есть укреплять Вооруженные силы, ведь без сильной армии не бывает дипломатии. Политика работает только тогда, когда есть сильная армия. Нам надо делать состоятельной и успешной экономику Украины. То есть выходить из олигархической системы. Если мы будем успешными тогда наши граждане будут хотеть жить в Украине. Для них российский паспорт или любая российская приманка не будет интересной. Против нас ведут информационную войну, а мы не имеем информационной обороны. Если сегодня российский идеолог Виктор Медведчук имеет режим максимально благоприятствования в Украине, то как мы собираемся выигрывать ум и сердце украинского гражданина, в частности, на оккупированных территориях?

О законе "Про президента"

– Законопроект о президенте имеет цель не доводить до импичмента, а построить такую модель, чтобы люди были горды за своего президента, чтобы никто не кричал ему в спину: "импичмент".

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– Вообще, этот законопроект мы готовили для кандидата в президенты Андрея Садового, поскольку увидели при действующей власти элементы произвола. Поэтому сегодня большой парадокс, когда люди говорят, что этот законопроект существенно ограничивает полномочия президента. Какие полномочия – те, что были украдены у предыдущего президента? Это нужно вернуть обратно в исполнительную власть.

– Мы впервые доросли до того, что мы не шепотом об этом говорим, а имеем огромную публичную дискуссию. Я надеюсь, что Зеленский возьмет в работу этот текст законопроекта и мы получим решение.