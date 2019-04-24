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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Чи можна зупинити російську агресію та як це зробити: відповідь Сироїд

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      Про російську агресію в Україні, варіанти майбутнього президента Володимира Зеленського зупинити війну та про новий закон "Про президента" – у прямому ефірі 24 каналу розповіла віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

      Зеленський не повинен шукати компроміс у війні з РФ

      – Найнебезпечнішою тенденцією в заявах Зеленського є спосіб умиротворення Росії – що треба домовлятися, шукати компроміси і залагодити все. Але з ким домовлятися, про що і де може бути межа цього компромісу?

      – Хочу наголосити, що РФ була, є і залишатиметься ворогом для нас. Сьогодні Росія для нас – це вбивця, вона хоче нас вбити. Де тут компроміс? Яким він може бути між людиною, яка хоче жити, і кілером? Тому тут немає предмету компромісу. Єдиний спосіб захиститися – це стати дуже сильним.

      Яку мету має Росія?

      – Кремль переслідує одну й ту саму мету – змусити українську владу прийняти капітуляційні умови Мінських угод. Росія загостює ситуацію для того, щоб змусити новообраного президента брати участь у цьому процесі і йти на компроміси. Інша мета – це створити легітимні підстави для збільшення контингенту російських військ, які, начебто, захищатимуть громадян Росії.

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      – І те, і те є беззастережно небезпечною загрозою. Ми не можемо на це вплинути, бо РФ контролює території. Але однозначно українська влада, зокрема і Порошенко, не зробили достатньо, аби убезпечити нас від такої ситуації чи щоб це мало іншу реакцію міжнародної спільноти.

      Як зберегти Україну від агресії Путіна?

      1. Ми маємо збільшувати власну живучість, тобто зміцнювати Збройні сили, адже без сильної армії не буває дипломатії. Політика працює тільки тоді, коли є сильна армія.
      2. Нам треба робити спроможною та успішною економіку України. Тобто виходити з олігархічної системи. Якщо ми будемо успішними тоді наші громадяни будуть хотіти бути в Україні. Для них російський паспорт чи будь-яка російська приманка не буде цікавою.
      3. Проти нас ведуть інформаційну війну, а ми не маємо інформаційної оборони. Якщо сьогодні російський ідеолог Віктор Медведчук має режим максимально сприяння в Україні, то як ми збираємось вигравати розум і серце українського громадянина, зокрема, на окупованих територіях?

      Про закон "Про президента"

      – Законопроект про президента має мету не доводити до імпічменту, а побудувати таку модель, щоб люди були горді за свого президента, щоб ніхто не кричав йому в спину: "імпічмент".

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      – Взагалі, цей законопроект ми готували для кандидата в президенти Андрія Садового, оскільки побачили за чинної влади елементи свавілля. Тому сьогодні великий парадокс, коли люди кажуть, що цей законопроект суттєво обмежує повноваження президента. Які повноваження – ті, що були вкрадені в попереднього президента? Це потрібно повернути назад у виконавчу владу.

      – Ми вперше доросли до того, що ми не пошепки про це говоримо, а маємо величезну публічну дискусію. Я сподіваюся, що Зеленський візьме в роботу цей текст законопроекту і ми отримаємо рішення.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Законодавство Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Оксана Сироїд
      Джерело: 24 канал
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