В Мозыре в Беларуси переполнены морги, среди тел в основном – этнические чеченцы

В Беларуси в городе Мозырь переполнены все морги, в основном – этническими чеченцами. Трупы привезли с указанием "длительное хранение".

Таким образом Россия хочет скрыть реальные потери от жителей Чечни. Об этом сообщили в эфире одного из украинских телеканалов 2 марта.

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В Мозыре (Беларусь) забиты все морги, большинство из них – этнические чеченцы, дано указание о длительном хранении тел, чтобы в Чечне не узнали о реальных потерях русского войска,

– сообщила представительница белорусской оппозиции Анна Красулина.

К слову, 1 марта Рамзан Кадыров признал первые жертвы среди чеченцев. По его словам, в ходе войны 2 военных погибли, а еще 6 – ранены.

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