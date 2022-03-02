Таким чином Росія хоче приховати реальні втрати від жителів Чечні. Про це повідомили в ефірі одного з українських телеканалів 2 березня.
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У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість із них – етнічні чеченці, надано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати російського війська,
– повідомила представниця білоруської опозиції Ганна Красуліна.
До слова, 1 березня Рамзан Кадиров визнав перші жертви серед чеченців. За його словами, у ході війни 2 військових загинули, а ще 6 – поранені.
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