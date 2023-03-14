Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он убежден, что Соединенные Штаты Америки могут перейти к более категоричным мерам впоследствии.
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Украинское сообщество обеспокоено тем, что от США не прозвучало сразу жесткая реакция на этот инцидент. Это может сыграть на руку в переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина во время его возможного визита в Россию Так Кремлю в очередной раз удастся продемонстрировать безнаказанность своих незаконных действий.
Если нет моментальной реакции, это не означает, что этой реакции не будет уже в краткосрочной перспективе.
– заметил политтехнолог.
Тизенгаузен предположил, что реакцией от США могут стать поставки вооружения Украине, о которых ранее не говорилось, например, ATACMS. Он убежден, что у Вашингтона есть широкий инструментарий, как именно отреагировать на сбивание беспилотника, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Возможна встреча Си и Путина
До сих пор информация о визите китайского лидера в Россию не подтверждена, подчеркнул Тизенгаузен. Также есть информация, что Си будет разговаривать по видеосвязи с Владимиром Зеленским после встречи с Путиным.
Эксперт убежден, что вероятный визит Си в Москву свидетельствует, что Китай уже не стоит отдельно, а активно вмешивается в развязывание российско-украинской войны.
Длительная война для Китая невыгодна, прежде всего для китайской экономики,
– добавил говорящий.
Он считает, что в действиях и заявлениях Китая находится элемент борьбы с Соединенными Штатами Америки. Страна, сейчас борющаяся за глобальное признание, просто не может оставаться в стороне от одной из глобальных тем.
Китай сейчас позиционирует себя как единственно возможного переговорщика с Россией. А это может положительно сыграть на руку Украине, уверен политтехнолог. Только единственный пункт их "мирного плана" о неиспользовании ядерного оружия говорит о том, что он адресован конкретному человеку – Владимиру Путину.
Тизенгаузен о падении беспилотника США: смотреть видео
Что известно об падении американского БпЛА
- Около 7 утра 14 марта над водами Черного моря российский истребитель Су-27 врезался в американский БПЛА MQ-9, в результате чего тот упал.
- Стоимость боевой единицы с полным комплектом – 64,2 миллиона долларов на момент ввода в эксплуатацию аппарата.
- Сначала россияне заявили, что американский БпЛА якобы двигался в направлении государственной границы России, на самом деле он находился над нейтральными водами. Впоследствии в минобороны России цинично заявили, что беспилотник ВВС США сам потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью, а российские истребители якобы вообще ни при чем.