Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он убежден, что Соединенные Штаты Америки могут перейти к более категоричным мерам впоследствии.

Смотрите также "Летал в Крым, но упал сам": российское минобороны уже придумало басню об американском БпЛА

Украинское сообщество обеспокоено тем, что от США не прозвучало сразу жесткая реакция на этот инцидент. Это может сыграть на руку в переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина во время его возможного визита в Россию Так Кремлю в очередной раз удастся продемонстрировать безнаказанность своих незаконных действий.

Если нет моментальной реакции, это не означает, что этой реакции не будет уже в краткосрочной перспективе.

– заметил политтехнолог.

Тизенгаузен предположил, что реакцией от США могут стать поставки вооружения Украине, о которых ранее не говорилось, например, ATACMS. Он убежден, что у Вашингтона есть широкий инструментарий, как именно отреагировать на сбивание беспилотника, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Важно! Беспилотники США и союзников совершают полеты в международном воздушном пространстве в соответствии с международными законами. На момент сбивания MQ-9 Reaper производил рутинную операцию над нейтральными водами.

Возможна встреча Си и Путина

До сих пор информация о визите китайского лидера в Россию не подтверждена, подчеркнул Тизенгаузен. Также есть информация, что Си будет разговаривать по видеосвязи с Владимиром Зеленским после встречи с Путиным.

Эксперт убежден, что вероятный визит Си в Москву свидетельствует, что Китай уже не стоит отдельно, а активно вмешивается в развязывание российско-украинской войны.

Длительная война для Китая невыгодна, прежде всего для китайской экономики,

– добавил говорящий.

Он считает, что в действиях и заявлениях Китая находится элемент борьбы с Соединенными Штатами Америки. Страна, сейчас борющаяся за глобальное признание, просто не может оставаться в стороне от одной из глобальных тем.

Китай сейчас позиционирует себя как единственно возможного переговорщика с Россией. А это может положительно сыграть на руку Украине, уверен политтехнолог. Только единственный пункт их "мирного плана" о неиспользовании ядерного оружия говорит о том, что он адресован конкретному человеку – Владимиру Путину.

Тизенгаузен о падении беспилотника США: смотреть видео

Что известно об падении американского БпЛА