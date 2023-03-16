Для этого нужно разрешение высшего руководства, ведь это может являться поводом для начала военного конфликта. Об этом 24 Канала сказал авиаэксперт Валерий Романенко.

Тоже интересно Дрон Reaper уже глубоко затонул в Черном море, поднять его будет очень тяжело, – генерал Милли

Сейчас НАТО избегает любого обострения ситуации. Даже когда на их территории падают ракеты, они их в упор не видят,

– утверждает Романенко.

Россияне подготовились к маневру

По словам авиаэксперта, у Су-27 действительно есть возможность сброса топлива в воздухе, но это делается не на высотах, на которых летел MQ-9 Reaper. Такой беспилотник (после выработки топлива) имеет полетный вес несколько больше 3 тонн. Зато истребитель Су-27 значительно больше по размеру, его вес – около 30 тонн.

Если такой самолет выполняет резкие маневры впереди MQ-9 Reaper, он создает значительные турбулентные потоки, которые могут совершить что угодно с таким легким беспилотником с огромным размахом крыльев. Так, истребитель может просто перевернуть его. Кроме того, отмечает Романенко, без прямого удара по дрону можно довести ситуацию до того, что аппарат потеряет управление.

"Россияне подготовились к подобным маневрам, вычислили, который был достаточно эффективным, и таким образом сбили этот беспилотник", – уверяет эксперт по авиации.

США должны опубликовать видео

Российская сторона уже опубликовала видеоперехват с Су-27. Там отчетливо виден номер американского беспилотника – 294. Как отмечает Романенко, стоит дождаться публикации американского видео, чтобы установить, был ли контакт. На российском видео ясно видно, что система обзора смотрела в сторону Су-27, который обогнал его за 3 – 4 секунды. Его скорость была в разы больше.

"Американцы имели возможность полностью снять весь процесс, я не понимаю, почему они его не преподают. В любом случае оперение беспилотника не позволяет ударить по пропеллеру. То есть эта ситуация должна быть подтверждена с американской стороны", – отметил эксперт.

К теме – Зачем РФ сбила беспилотник США? / Почему НАТО не вмешалось: смотрите видео

Россия играет нам на пользу