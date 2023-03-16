Для цього потрібен дозвіл вищого керівництва, адже це може бути приводом для початку військового конфлікту. Про це 24 Каналу сказав авіаексперт Валерій Романенко.

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Зараз НАТО уникає будь-якого загострення ситуації. Навіть коли на їхній території падають ракети, вони їх впритул не бачать,

– стверджує Романенко.

Росіяни підготувалися до маневру

За словами авіаексперта, у Су-27 справді є можливість скидання палива у повітрі, але це робиться не на тих висотах, на яких летів MQ-9 Reaper. Такий безпілотник (після випрацювання палива) має політну вагу дещо більше, ніж 3 тонни. Натомість винищувач Су-27 значно більший за розміром, його вага – близько 30 тонн.

Якщо такий літак виконує різкі маневри попереду MQ-9 Reaper, він створює значні турбулентні потоки, які можуть зробити що завгодно з таким легким безпілотником з величезним розмахом крил. Так, винищувач може просто перевернути його. Крім того, наголошує Романенко, без прямого удару по дрону можна довести ситуацію до того, що апарат втратить управління.

"Росіяни підготувалися до подібних маневрів, вирахували, який був досить ефективним, і таким чином збили цей безпілотник", – запевняє експерт з авіації.

США мають опублікувати відео

Російська сторона вже опублікувала відеоперехоплення з Су-27. Там чітко видно номер американського безпілотника – 294. Як відзначає Романенко, варто дочекатися публікації американського відео, щоб встановити, чи був контакт. На російському відео чітко видно, що система огляду дивилася у бік Су-27, який обігнав його за 3 – 4 секунди. Його швидкість була в рази більшою.

"Американці мали можливість повністю відзняти весь процес, я не розумію, чому вони його не викладають. У будь-якому випадку оперення безпілотника не дозволяє вдарити по пропелеру. Тобто ця ситуація має бути підтверджена з американської сторони", – зауважив експерт.

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