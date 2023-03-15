Сбивание MQ-9 в Черном море: пока Россия контролирует Крым, такие инциденты неизбежны, – МИД

Глава МИД убежден, что пока Россия не покинет Крым, такие инциденты, как сбивание американского беспилотника над Черным морем, неизбежны.

Россия подбила в Черном море американский беспилотник. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "рутинным инцидентом".

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Пока Россия будет контролировать Крым, Черное море не будет безопасным

Кулеба заявил, что не ожидает от этого дипломатической эскалации и назвал это "рутинным инцидентом".

Пока Россия контролирует Крым, такие инциденты будут неизбежны, и Черное море не будет безопасным местом. Поэтому единственный способ предотвратить подобные инциденты – это фактически изгнать Россию из Крыма,

– добавил Кулеба.

Он отметил, что если после этого Запад будет демонстрировать свою осторожность над Черным морем, это покажет его слабость перед россиянами.

Министр уточнил, что эскалацию делать не нужно, но поддаваться давлению России тоже нельзя.

Ранее Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что военные будут "продолжать летать и действовать" там, где это разрешено международным правом. А россияне должны действовать безопасно и профессионально.

Кратко об инциденте