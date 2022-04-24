Мракобесие на Пасху: московские попы забрасывают голодных россиян яйцами – красноречивые видео

Россияне в привычной им манере устроили пасхальное сражение. Сразу в двух регионах России люди обступили священников и вырывали из их рук яйца.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, произошло это во Владивостоке и Калужской области.

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На одном из обнародованных видео можно увидеть, как десятки людей со всех сторон обступили священника, раздававшего яйца. Конечно, дождаться своей очереди и получить подарок голодные россияне не могли. Вместо этого они быстро вырывали из рук священника пасхальные яйца.

Гончаренко описал действо крайне точно:

Россия: нам санкции не страшны! Мы не голодаем! И унижаться не станем!

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Во Владивостоке россияне вырывали из рук яйца у священника: смотрите видео

А вот в Калужской области священник решил удерживать дистанцию с прихожанами. Чтобы его не затоптали, он отступил на несколько метров и бросался шоколадными яйцами в толпу.

"Почему не с лопаты ? Вам не привыкать", – спросил Гончаренко.

Российский священник бросался шоколадными яйцами в толпу: смотрите видео

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