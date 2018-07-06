"Мракобесие": в сети бурно отреагировали на часовню со "святым царем" от Поклонской

Экс-прокурор оккупированного Россией Крыма и нынешняя депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в очередной раз подчеркнула свою безграничную любовь к русскому царю Николаю II и его семье. За это, тоже в который раз, была высмеяна пользователями в соцсетях.

Поклонская на своей странице в Twitter опубликовала фото, сделанные в Симферопольской часовне, где на днях завершили роспись стен. На них с нимбами изображена царская семья Николая II.

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Успешно завершили прекрасную роспись в нашей Часовне в честь Святой Царской Семьи Государя Николая ll в Симферополе (напротив моей родной прокуратуры)! Спасибо художникам за прекрасную работу! До Царских дней (17 июля) успели!

– написала "Няш Мяш" и добавила фотографии, сделанные в часовне.

В сети уже успели высмеять новую демонстрацию странной любви Поклонской.

"Мракобесие", "Может, хватит ерундой заниматься? Какой еще святой царь?", "Опять по Николайке замироточила?" – пишут люди в соцсетях.

Успешно завершили прекрасную роспись в нашей Часовне в честь Святой Царской Семьи Государя Николая ll в Симферополе (напротив моей родной прокуратуры)! Благодарю художников и лично Сергея Андреева за прекрасную работу! К Царским дням (17 июля) успели! pic.twitter.com/mguHygnfk8 — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 6 липня 2018 р.

В начале следующей недели вы увидите проект, созданный нами в память о Святой Царской Семье Государя Николая ll.

Я благодарна участникам этого проекта и обращаюсь к зрителям:сегодня каждый должен постараться развеять дурман лжи, который был посеян карателями России сто лет назад. pic.twitter.com/SrxRmPvk5o — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 6 липня 2018 р.

Напомним, в марте 2017 года одиозная Поклонская рассказывала, что бюст Николая II в Крыму начал мироточить. Также известно о проделке, которую совершила экс-прокурор аннексированного Крыма в 2016 году. Тогда на акцию "Бессмертный полк"она вышла с иконой царя Николая II. А вот в июне 2018 Поклонская набросилась на потомков Российского императорского дома за проезд по Крымскому мосту.