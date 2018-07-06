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"Мракобесие": в сети бурно отреагировали на часовню со "святым царем" от Поклонской

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Поклонская подчеркнула свою безграничную любовь к русскому царю Николаю II
Поклонская подчеркнула свою безграничную любовь к русскому царю Николаю II / Фото из соцсетей

Экс-прокурор оккупированного Россией Крыма и нынешняя депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в очередной раз подчеркнула свою безграничную любовь к русскому царю Николаю II и его семье. За это, тоже в который раз, была высмеяна пользователями в соцсетях.

Поклонская на своей странице в Twitter опубликовала фото, сделанные в Симферопольской часовне, где на днях завершили роспись стен. На них с нимбами изображена царская семья Николая II.

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Успешно завершили прекрасную роспись в нашей Часовне в честь Святой Царской Семьи Государя Николая ll в Симферополе (напротив моей родной прокуратуры)! Спасибо художникам за прекрасную работу! До Царских дней (17 июля) успели!
– написала "Няш Мяш" и добавила фотографии, сделанные в часовне.

В сети уже успели высмеять новую демонстрацию странной любви Поклонской.

"Мракобесие", "Может, хватит ерундой заниматься? Какой еще святой царь?", "Опять по Николайке замироточила?" – пишут люди в соцсетях.

Напомним, в марте 2017 года одиозная Поклонская рассказывала, что бюст Николая II в Крыму начал мироточить. Также известно о проделке, которую совершила экс-прокурор аннексированного Крыма в 2016 году. Тогда на акцию "Бессмертный полк"она вышла с иконой царя Николая II. А вот в июне 2018 Поклонская набросилась на потомков Российского императорского дома за проезд по Крымскому мосту.

Теги: Курьезные новости Новости политики Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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