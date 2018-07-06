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"Мракобісся": у мережі бурхливо відреагували на каплицю зі "святим царем" від Поклонської

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Поклонська вкотре підкреслила свою безмежну любов до російського царя Миколи ІІ
Поклонська вкотре підкреслила свою безмежну любов до російського царя Миколи ІІ / фото з соцмереж

Екс-прокурор окупованого Росією Криму та теперішня депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська вкотре підкреслила свою безмежну любов до російського царя Миколи II та його сім'ї. За це, теж вкотре, була висміяна користувачами у соцмережах.

Поклонська на своїй сторінці у Twitter опублікувала фото, зроблені у Сімферопольській каплиці, де днями завершили розпис стін. На них із німбами зображена царська сім'я Миколи ІІ.

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Успішно завершили прекрасний розпис в нашій Каплиці в честь Святої Царської Сім'ї Государя Миколи ll в Сімферополі (навпроти моєї рідної прокуратури)! Дякую художникам за прекрасну роботу! До Царських днів (17 липня) встигли!
– написала "Няш Мяш" та додала світлини, зроблені у каплиці.

У мережі вже встигли висміяти новий доказ дивної любові Поклонської.

"Мракобісся", "Можливо, досить дурницями займатися? Який ще святий цар?", "Знову по Миколайку замироточила?" – пишуть люди у соцмережах.

Нагадаємо, у березні 2017 року одіозна Поклонська розповідала, що бюст Миколи ІІ у Криму замироточив. Також відомо про витівку, яку вчинила екс-прокурор анексованого Криму у 2016 році. Тоді на акцію "Безсмертний полк"вона вийшла із іконою царя Миколи ІІ. А ось у червні 2018 Поклонська накинулась на нащадків Російського імператорського дому за проїзд по Кримському мосту.

Теги: Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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