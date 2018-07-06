"Мракобісся": у мережі бурхливо відреагували на каплицю зі "святим царем" від Поклонської

Екс-прокурор окупованого Росією Криму та теперішня депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська вкотре підкреслила свою безмежну любов до російського царя Миколи II та його сім'ї. За це, теж вкотре, була висміяна користувачами у соцмережах.

Поклонська на своїй сторінці у Twitter опублікувала фото, зроблені у Сімферопольській каплиці, де днями завершили розпис стін. На них із німбами зображена царська сім'я Миколи ІІ.

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Успішно завершили прекрасний розпис в нашій Каплиці в честь Святої Царської Сім'ї Государя Миколи ll в Сімферополі (навпроти моєї рідної прокуратури)! Дякую художникам за прекрасну роботу! До Царських днів (17 липня) встигли!

– написала "Няш Мяш" та додала світлини, зроблені у каплиці.

У мережі вже встигли висміяти новий доказ дивної любові Поклонської.

"Мракобісся", "Можливо, досить дурницями займатися? Який ще святий цар?", "Знову по Миколайку замироточила?" – пишуть люди у соцмережах.

Успешно завершили прекрасную роспись в нашей Часовне в честь Святой Царской Семьи Государя Николая ll в Симферополе (напротив моей родной прокуратуры)! Благодарю художников и лично Сергея Андреева за прекрасную работу! К Царским дням (17 июля) успели! pic.twitter.com/mguHygnfk8 — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 6 липня 2018 р.

В начале следующей недели вы увидите проект, созданный нами в память о Святой Царской Семье Государя Николая ll.

Я благодарна участникам этого проекта и обращаюсь к зрителям:сегодня каждый должен постараться развеять дурман лжи, который был посеян карателями России сто лет назад. pic.twitter.com/SrxRmPvk5o — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 6 липня 2018 р.

Нагадаємо, у березні 2017 року одіозна Поклонська розповідала, що бюст Миколи ІІ у Криму замироточив. Також відомо про витівку, яку вчинила екс-прокурор анексованого Криму у 2016 році. Тоді на акцію "Безсмертний полк"вона вийшла із іконою царя Миколи ІІ. А ось у червні 2018 Поклонська накинулась на нащадків Російського імператорського дому за проїзд по Кримському мосту.