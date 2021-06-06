Наибольшее распространение в истории: Мраморное море покрылось "слизью", разрушающей экосистему

В районе Стамбула Мраморное море покрылось "морской слизью", которая негативно влияет на экосистему. В частности, "слизь" блокирует доступ кислорода в воду и из-за этого гибнет рыба и другие морские обитатели.

По информации некоторых СМИ "слизь" в море распространяется с декабря 2020 года. На это уже отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Эксперты объясняют, почему появилась "слизь"

Толстый слой слизистообразного вещества распространяется вдоль Мраморного моря возле Стамбула в ущерб морской жизни и рыбной промышленности.

Эксперты говорят, что в этом виновато загрязнение и изменение климата. Впервые эту слизь обнаружили в Турции в 2007 году, а еще в Эгейском море возле Греции.

Недавнее распространение в Турции на больших территориях Мраморного моря, которое соединяет Черное и Эгейское моря, считается крупнейшим в истории и наносит ущерб местным общинам,

– говорится в сообщении.

Президент пообещал решить проблему

Морская слизь – это естественный зеленый ил. Он образуется, когда водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды.

Реджеп Эрдоган назвал причины появления "слизи" – это неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в море и повышение температуры.

Я боюсь, что если это распространится на Черное море... проблемы будут огромными. Мы должны сделать этот шаг без промедления,

– сказал Эрдоган.

Президент призвал чиновников провести расследование. Правительство Турции уже направило команду из 300 человек, чтобы проверить источники загрязнения.

Сейчас лодки в море преодолевают серый ил, некоторым рыбакам это мешает работать, поскольку слизь забивает их моторы и сетки. По словам дайверов, много рыбы и других морских видов умирают от удушья.

Профессор Байрам Озтюрк рассказал, что проблемы не исчезнут, если не будет инвестиций для очистки сточных вод, откачиваемых из Стамбула.

"Из-за чрезмерного распространения слизи несколько видов находятся под угрозой, включая устрицы, мидии, морские звезды. Это – настоящая катастрофа", – сказал Озтюрк.

Ориентировочно 25 тысяч людей живут в 7 городах, которые распологаются на побережье Мраморного моря.