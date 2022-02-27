"Мрию" не простит никто: щемящее видео крупнейшего самолета мира, который уничтожили оккупанты

Атака российских оккупантов на аэропорт в Гостомеле завершилась трагедией. Враг уничтожил самолет АН-225 "Мрия", которому принадлежит несколько мировых рекордов.

Флагман украинской авиации АН-225 "Мрия" уничтожен врагом. Произошло это в результате атаки оккупантов на аэродром "Антонов" в Гостомеле, где находилось воздушное судно.

Кстати Cостояние "Мрии" и стоимость ее восстановления невозможно оценить, – Укроборонпром

На счету гиганта рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. Украина сделает все, чтобы восстановить легендарный самолет и заставить Россию оплатить все работы по ремонту или строительству нового судна.

Видео легендарного самолета, которое уничтожили российские оккупанты



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