Правительство одобрило законопроект, который позволит с 2025 года ликвидировать систему МСЭК

Правительство одобрило законопроект о реформе МСЭК. Он позволит ликвидировать учреждение до 1 января 2025 года.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал. Документ был разработан в Министерстве здравоохранения совместно с пациентскими организациями и экспертами.

Смотрите также Изменения по МСЭК планируют с начала нового года: Ляшко перечислил основные пункты

Что известно о ликвидации МСЭК

Правительство утвердило законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения оценки повседневного функционирования лица", что позволит выполнить решение СНБО. Его разработали в Минздраве совместно с пациентскими организациями и экспертами.

Мы полностью разделяем недовольство устаревшей, недружественной к людям и во многом коррумпированной системой МСЭК. Пришло время заменить ее новой, что будет базироваться на других принципах. Человек, который живет с нарушениями функциональности, должен получить от государства поддержку, что позволит ему нормально жить, работать и быть полностью интегрированным в жизнь общества. Это должно делаться удобным для человека и прозрачным способом. Закрепленная в проекте закона реформа МСЭК – первый и ключевой этап воплощения этого видения,

– заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На замену понятию "медико-социальная экспертиза" законопроект вводит новый термин "оценка повседневного функционирования лица". В центре нового подхода будет не просто документация, а реальная поддержка, которая необходима каждому конкретному человеку для того, чтобы жить и полноценно работать.

Когда ликвидируют МСЭК

Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года экспертные команды, которые будут оценивать повседневное функционирование лиц, заменят МСЭК.

Эти команды будут работать в многопрофильных мощных медицинских учреждениях, где уже работают мультидисциплинарные реабилитационные команды. Эти больницы оснащены всем необходимым для оценки и дополнительного обследования и имеют в штате достаточное количество профильных специалистов, из которых можно будет формировать команды, исходя из потребностей каждого отдельного пациента. При необходимости команда может провести оценку не только очно в заведении, но и заочно, дистанционно или с выездом к пациенту,

– говорится в сообщении.

Новая система будет цифровизированной. Лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты автоматически будут поступать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов в реабилитации, оценке трудоспособности и, при необходимости, назначении государственных выплат. Это позволит избежать очередей и ненужных перемещений пациентов между кабинетами с бумажными справками.

Цифровизация также поможет предотвратить коррупцию и другие злоупотребления. Например, врачи не будут иметь доступа к именам пациентов до момента оценки, а пациенты не будут знать, кто оценивает их функциональность. Это устранит возможность предыдущих коррупционных договоренностей, о которых стало известно в последнее время.

Что еще предусматривает новый законопроект

Новый законопроект предусматривает еще целый ряд необходимых изменений, в частности:

не будет необходимости во врачебно-консультативных комиссиях (ВКК). Направлять на оценку смогут лечащие врачи, а военнослужащих – врачи ВВК на основании четких критериев с помощью электронной системы;

к процессу оценивания человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например, врача, который сможет объяснить дело пациента;

определено, какие врачи имеют право проводить оценивание, а какие – нет;

предусмотрены механизмы обжалования решений команд.

Новая система оценивания будет финансироваться через НСЗУ.

Что о новом законопроекте рассказал министр здравоохранения

В эфире телемарафона глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что этот законопроект разрабатывался еще до решения СНБО.

Сегодня (1 ноября – 24 Канал) на правительстве был принят законопроект, который разработан Минздравом и полностью соответствует тем решениям, что были указаны в решении СНБО,

– сообщил Ляшко.

Он добавил, что законопроект был передан на голосование в Верховную Раду Украины, где сейчас будут работать комитеты, чтобы принять его в кратчайшие сроки.