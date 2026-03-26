Ранее курировал "Дію": Кабмин назначил Баника заместителем министра обороны
- Мстислав Баник назначен заместителем министра обороны Украины, ранее он занимался "Дією".
- Правительство уволило Юрия Мироненко с этой должности в тот же день.
Мстислав Баник назначен заместителем министра обороны Украины. Он ранее занимался "Дією".
Это закреплено распоряжением правительства №261 от 25 марта.
Смотрите также Улучшения в мобилизации и решения по срокам службы: в Минобороны анонсировали важные изменения
Что известно о новом назначении в Минобороны?
Кабмин назначил Мстислава Баника заместителем министра обороны Украины.
До этого Баник отвечал за развитие электронных сервисов в Министерстве цифровой трансформации, где курировал проект "Дія". Впоследствии он перешел в Минобороны, где возглавил направление цифровых продуктов.
Сейчас в руководстве оборонного ведомства, которое возглавляет Михаил Федоров, работает первый заместитель Алексей Вискуб, а также несколько заместителей – Иван Гаврилюк, Евгений Мойсюк, Сергей Боев, Оксана Ферчук и новоназначенный Мстислав Баник.
В тот же день правительство уволило с этой должности Юрия Мироненко.
Минобороны приостановило заказ бронетехники
Министерство обороны Украины не заключило ни одного контракта на бронеавтомобили с начала года. Это грозит задержками в поставках в 2026 году.
Производители ключевой причиной остановки называют резкое сокращение оборонных расходов Украины на фоне риска срыва кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро из-за позиции Венгрии.