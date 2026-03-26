Це закріплено розпорядженням уряду №261 від 25 березня.
Що відомо про нове призначення у Міноборони?
Кабмін призначив Мстислава Баніка заступником міністра оборони України.
До цього Банік відповідав за розвиток електронних сервісів у Міністерстві цифрової трансформації, де курував проєкт "Дія". Згодом він перейшов до Міноборони, де очолив напрям цифрових продуктів.
Наразі в керівництві оборонного відомства, яке очолює Михайло Федоров, працює перший заступник Олексій Вискуб, а також кілька заступників – Іван Гаврилюк, Євген Мойсюк, Сергій Боєв, Оксана Ферчук і новопризначений Мстислав Банік.
Того ж дня уряд звільнив із цієї посади Юрія Мироненка.
Міноборони призупинило замовлення бронетехніки
Міністерство оборони України не уклало жодного контракту на бронеавтомобілі з початку року. Це загрожує затримками у поставках у 2026 році.
Виробники ключовою причиною зупинки називають різке скорочення оборонних витрат України на тлі ризику зриву кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро через позицію Угорщини.